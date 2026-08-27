Diego Iglesias | “Que Berocasión sea al aire libre beneficia a la automoción y al resto de los sectores”

Diego Iglesias, presidente de Axober Mar Casal

Berocasión regresa desde este viernes a Rego da Balsa convertida en una de las grandes citas del vehículo de ocasión en Galicia. El evento, organizado por la Asociación de Xóvenes Empresarios de Bergantiños (Axober), alcanza su 21ª edición con más de 500 coches y 16 concesionarios carballeses, que durante tres días trasladan buena parte de su oferta al centro del municipio.

Detrás de un escaparate que el año pasado alcanzó cifras récord, con 114 vehículos vendidos y dos millones de euros de facturación, hay meses de preparación y una apuesta por mantener un formato al aire libre que, según el presidente de Axober, Diego Iglesias, permite extender el impacto de la feria a todos los sectores

Lleváis meses preparando Berocasión. ¿Cómo afrontáis esta nueva edición?

Desde principios de año ya empezamos a hacer tareas previas. Ahora llega un día de mucho trabajo para todos los concesionarios, porque son muchos coches los que hay que bajar y colocar en Rego da Balsa. Desde hoy ya están empezando a hacerlo.

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Sois de las pocas ferias del automóvil que seguís llevando los coches de los concesionarios a la calle. ¿Por qué mantener este formato?

Somos de las pocas y, al aire libre, yo creo que seremos la mayor de Galicia. Existen más ferias, pero se hacen en recintos cerrados o centros comerciales. Está claro que supone un gran coste de transporte, pero consideramos que, al hacerlo así, beneficias tanto a la automoción como al resto de sectores. La hostelería, el comercio y todo lo que está en el entorno se ve beneficiado.

Este año incluso implicáis a la hostelería en los sorteos...

Exacto. Nos tenemos que beneficiar todos, no nos podemos centrar en un sector concreto. Desde que el año pasado la asociación de hostelería de Carballo se fusionó con Axober queremos darle un impulso a esa relación. Cualquier evento que hagamos queremos que tenga también relación con la hostelería.

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El año pasado Berocasión alcanzó cifras récord. ¿Qué expectativas tenéis para esta edición?

Las expectativas siempre son superar el año anterior (ríe). A ver cómo va la cosa. Está claro que el tiempo va a ser un indicador clave para saber si tendremos más afluencia o no, pero yo creo que por ahí rondaremos. El año pasado fue récord con dos millones de facturación, pero normalmente se venden bastantes unidades. Siempre se superan los 80 vehículos vendidos.

Axober recuperaba estos días imágenes de las primeras ediciones, cuando la feria se celebraba en la zona de Luis Calvo. ¿Cómo ha cambiado Berocasión desde entonces?

Esas imágenes permiten ver la evolución tanto de los coches como del propio entorno. Quien pase hoy por esa calle verá que hay más edificios, más comercios, más vida. Al final, lo que se busca es mejorar la vida y el empleo en toda nuestra comarca.

Además de los cambios evidentes de los coches y la época, la feria ha crecido también poco a poco en el número de concesionarios que participan.

Sí, para ellos es un evento estrella y todos quieren estar presentes. Es muy habitual que de un año para otro ya queden con la confirmación de su asistencia.

¿Habéis recibido peticiones de concesionarios de otras zonas para participar también en la feria?

Sí. Hemos tenido consultas de otros concesionarios, pero Berocasión nació en Carballo y los que participan son los concesionarios que están en esta localidad. Creemos que debe mantenerse así.

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¿Berocasión es una demostración del peso del sector del automóvil en Bergantiños?

Sí. Yo casi me atrevería a decir que es uno de los sectores más importantes. Tenemos un gran número de empresas y con cifras muy buenas. Evidentemente, por el número de habitantes que tenemos no nos podemos comparar con una gran ciudad, pero para nuestro entorno es un sector muy potente. Y Berocasión es, desde luego, una feria muy importante. Diría que la más importante de este tipo en la provincia.

Además de coches, este año habrá también actividades en Berocasión. ¿Qué encontrará el público en Rego da Balsa?

El domingo tendremos una actividad con dos artistas locales, Isa Bermúdez y Mon Lendoiro. Se van a decorar dos coches y los niños también podrán participar colocando vinilos y haciendo manualidades Es una actividad que ya hicimos el año pasado y que este año queremos potenciar más.