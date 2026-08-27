El Rockarballo pone las primeras notas musicales a las fiestas de A Milagrosa

The Cerne, actuando el pasado año en Cances Raúl López

El barrio de A Milagrosa empieza este viernes a calentar motores para sus fiestas con una nueva cita musical. El Rockarballo será el encargado de poner las primeras notas a la celebración con un concierto que reunirá a Pablo Carballo, Mal Juicio y The Cerne a partir de las 22.00 horas.

La actuación se enmarca dentro del programa ‘Ondas Culturais 2026’ y servirá como antesala de las celebraciones de A Milagrosa, llevando el rock hasta el propio barrio y dando protagonismo a tres propuestas musicales diferentes.