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Carballo

El Rockarballo pone las primeras notas musicales a las fiestas de A Milagrosa

Pablo Carballo, Mal Juicio y The Cerne actuarán este viernes a partir de las 22.00 horas.

Redacción Carballo
27/08/2026 17:44
The Cerne, actuando el pasado año en Cances
The Cerne, actuando el pasado año en Cances
Raúl López
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El barrio de A Milagrosa empieza este viernes a calentar motores para sus fiestas con una nueva cita musical. El Rockarballo será el encargado de poner las primeras notas a la celebración con un concierto que reunirá a Pablo Carballo, Mal Juicio y The Cerne a partir de las 22.00 horas.

La actuación se enmarca dentro del programa ‘Ondas Culturais 2026’ y servirá como antesala de las celebraciones de A Milagrosa, llevando el rock hasta el propio barrio y dando protagonismo a tres propuestas musicales diferentes.

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