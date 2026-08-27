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Carballo

Isa Bermúdez y Mon Lendoiro llevan el arte sobre ruedas a Berocasión

La actividad está dirigida a los niños y niñas que se acerquen a Berocasión durante la mañana del domingo

A. Pérez Cavolo
27/08/2026 18:02
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Berocasión no será este fin de semana únicamente un gran escaparate del sector de la automoción. La feria organizada por Axober incorporará también una vertiente artística y participativa de la mano de los creadores locales Isa Bermúdez y Mon Lendoiro, que convertirán dos vehículos en el soporte de una intervención que tendrá como protagonistas también a los más pequeños.

La actividad comenzará a tomar forma este sábado, cuando Isa Bermúdez trabajará en la pintura y preparación de uno de los coches. El domingo llegará la parte más participativa de la propuesta, con una actividad dirigida a los niños y niñas que se acerquen a Berocasión durante la mañana. A partir del trabajo previo de los artistas, podrán colaborar en la decoración de los vehículos mediante la colocación de vinilos y diferentes manualidades.

Diego Iglesias, presidente de Axober

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La iniciativa recupera una experiencia realizada ya en la pasada edición de la feria, aunque este año Axober quiere darle una mayor visibilidad dentro de la programación. El objetivo es ampliar el atractivo de Berocasión más allá de la compraventa de vehículos y ofrecer actividades para las familias durante su visita al centro de Carballo.

La propuesta artística se integrará así en un fin de semana en el que alrededor de 500 vehículos ocuparán las calles carballesas. En esta edición participarán finalmente 16 concesionarios de la localidad, manteniendo un formato al aire libre que obliga a trasladar y disponer los automóviles en pleno casco urbano, pero que desde Axober consideran fundamental por el movimiento que genera también en el comercio y la hostelería.

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A ello se sumarán los sorteos previstos durante la feria. La organización volverá a implicar a los establecimientos de hostelería asociados a Axober, tanto de Carballo como del resto de Bergantiños, de manera que el impacto de Berocasión se extienda a otros sectores económicos de la comarca.

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