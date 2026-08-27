Vuelve ‘Remocea’: “Queremos que facerse maior en Carballo signifique seguir aprendendo”

Andrade, Ures, Pérez, Eirís y Barreiro, presentando este jueves el programa de 'Remocea' Cedida

‘Remocea’ inicia un nuevo curso con más actividades y, sobre todo, con la intención de llegar a más puntos del municipio. El programa de envejecimiento activo del Concello de Carballo afronta la próxima edición reforzando su presencia en las parroquias, en un municipio en el que 10.731 vecinos tienen más de 60 años, casi uno de cada tres habitantes.

La concejala de Terceira Idade, Mar Eirís, presentó este jueves la programación junto al alcalde, Daniel Pérez, y los ediles de las diferentes áreas municipales implicadas, Iván Andrade, Maica Ures y Daniel Barreiro. “Queremos que facerse maior en Carballo signifique seguir tendo oportunidades para aprender, para moverse, para relacionarse e para participar. E queremos que esas oportunidades cheguen tamén ás parroquias”, señaló Eirís.

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Una de las principales novedades será precisamente llevar los talleres de memoria a todas aquellas parroquias en las que exista demanda suficiente para formar un grupo. Se desarrollarán entre enero y junio, con una sesión semanal de una hora, y estarán orientados tanto al mantenimiento de las capacidades cognitivas como a favorecer las relaciones sociales. También se incorpora ‘Corpo e Calma’, una actividad de movimiento consciente y autocuidado que comenzará con un grupo en el Pazo da Cultura, con sesiones semanales entre octubre y mayo. Esta primera experiencia permitirá comprobar la acogida antes de decidir su evolución en próximos cursos.

Actividades especializadas

Cambian también los talleres lúdico-formativos. ‘Remocea’ apuesta ahora por actividades más especializadas e impartidas por profesionales, con una primera oferta que incluye macramé, cuero, cestería, pequeños arreglos domésticos, reparaciones de carpintería, restauración y mantenimiento de muebles y arreglos florales. Cada persona podrá escoger dos opciones y posteriormente se decidirá qué grupos se forman y en qué parroquias según la demanda.

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“No todas as persoas maiores queren nin necesitan o mesmo”, explicó Eirís. De ahí, añadió, que se busque una programación capaz de abarcar desde la actividad física y la memoria hasta las nuevas tecnologías, la formación o simplemente la creación de espacios para relacionarse.

Además, el ‘Remocea’ seguirá activo durante prácticamente todo el año. Los bailes regresan todos los domingos de septiembre a junio, de 18.00 a 21.00 horas, tanto al mercado municipal como a centros sociales. La Escola de Informática funcionará de octubre a mayo en el Aula CeMIT y los cursos para aprender a manejar el teléfono móvil alcanzarán los diez grupos, repartidos entre el mercado y las parroquias.

El ejercicio físico para mayores de 65 años continuará también de octubre a junio en el pabellón Vila de Noia y los centros sociales. En primavera volverán las andainas guiadas por las parroquias y, entre marzo y junio, ‘MercaEscola’ ofrecerá charlas y talleres sobre consumo, salud, medio ambiente y servicios públicos. A ello se suma la Universidade Sénior de la Universidade da Coruña, que llegará al Fórum Carballo en octubre y noviembre para mayores de 50 años.

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La programación se completa con una nueva colaboración con el tejido asociativo: las asociaciones de las parroquias que quieran promover talleres de costura podrán disponer de una máquina profesional cedida por el Concello, hasta agotar existencias.

Hoy abre el plazo para apuntarse

El plazo para anotarse en las actividades del ‘Remocea’ se abre este viernes hasta el 14 de septiembre. Las solicitudes podrán recogerse en la entrada de la casa consistorial y deberán entregarse en el servicio de Información de la planta baja. El Concello también distribuirá el folleto informativo por los domicilios.

Con carácter general, el programa está dirigido a mayores de 60 años empadronados en Carballo, jubilados y pensionistas, aunque algunas actividades tienen requisitos específicos de edad. Las plazas son limitadas y se cubrirán por orden de solicitud.