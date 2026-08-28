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Carballo

Berocasión arranca en Carballo con buenas perspectivas 

La feria de vehículos de ocasión continúa el sábado y el domingo al aire libre en la zona de Rego da Balsa 

Redacción Carballo
28/08/2026 20:27
Recinto ferial de Rego da Balsa este viernes
Recinto ferial de Rego da Balsa este viernes
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Carballo se convierte este fin de semana en la capital del vehículo de ocasión en la edición 21 de Berocasión, en la que participan 17 expositores, con más de 500 vehículos a la venta. La primera jornada se fue animando a media tarde, aunque por la mañana estuvo poco concurrido el recinto ferial, según explicaron algunos de los participantes. 

De todas formas, las previsiones para el sábado y el domingo son buenas y se espera que en estas dos jornadas se materialice el grueso de las operaciones. Los vehículos de gama media, tipo SUV, híbridos y seminuevos son los más demandados, aunque los clientes también se empiezan a atrever con los eléctricos. 

Antonio Franco, jefe de ventas del grupo Dimolk, subrayó que los vehículos híbridos “son los más buscados, aunque ya empiezan a asomar los eléctricos, ya que hasta ahora era algo casi residual”. En este sentido, reconoció que han ganado mucho en autonomía, por lo que la gente ya empieza a animarse. En el lado contrario, los de diesel, que están casi desapareciendo del mercado automovilístico y hay muy poca oferta en la feria. 

Antonio Franco matizó que, según los datos de las últimas ediciones, los clientes optan por un precio medio de entre 15 y 20.000 euros, aunque en la feria los precios abarcan una horquilla mucho más amplia, desde los 6.000 hasta más de 40.000 euros. Franco reconoció que en los últimos años en Berocasión se dio “un salto muy importante” y la mayor parte de la oferta la constituyen vehículos seminuevos, de 3 o 4 años, con precios muy competitivos en el mercado actual.

 “Berocasión siempre tiene mucho tirón y esperamos seguir en la misma línea”, subrayó Antonio Franco. El año pasado en la feria se batió récord de ventas con 114 unidades, por lo confían en llegar a la cifra o incrementarla

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