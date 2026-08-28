Carballo
Cances vuelve a rendir tributo a su "pichorro"
Este sábado 29 celebra la edición número 22 de la Festa do Pichorro, donde las mazorcas de maíz son las principales protagonistas
La localidad carballesa de Cances celebra este sábado la 22ª edición de su Festa do Pichorro, que tendrá lugar el próximo sábado 29, organizada por la asociación cultural San Campio con la colaboración del Concello.
La fiesta comenzará a las 20.00 horas con una actuación del grupo de música tradicional Gaiteiros de Cances. Media hora más tarde abrirá la carpa.
A las 21.00 horas comenzarán a servirse los pichorros asados, brona, panceta, cachelos, chorizos....Tampoco faltará el 'XIII Campeonato de debullamento do millo co mango do fouciño', donde los participantes podrán demostrar sus habilidades con esta herramienta.