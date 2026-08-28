Carballo hará un recorrido por los 190 años de historia en las Xornadas na Memoria

Presentación del cartel Xornadas Carballo na Memoria CC

Las Xornadas Carballo na Memoria regresarán en el mes de septiembre con una edición especialmente vinculada a la historia del municipio. La conmemoración de los 190 años de la constitución del Concello de Carballo (el 26 de diciembre de 1836), se convertirá en el eje principal de un programa, que permitirá acercarse al pasado del territorio desde diferentes perspectivas: la arqueología, la microtoponimia, las infraestructuras históricas, el patrimonio municipal o el trabajo de las personas que investigan y divulgan la historia local.

Las actividades se llevarán a cabo entre el 3 y el 24 de septiembre, organizadas por la Concellaría de Bibliotecas, Arquivos e Normalización Lingüística. Su titular, Ángeles Pacoret, presentó ayer el programa junto con el concejal de Innovación, Iván Andrade, y por el alcalde, Daniel Pérez.

Pacoret destacó la voluntad de aprovechar esta efeméride para hacer de la historia del Concello el hilo conductor de las jornadas y seguir así poniendo en valor los diferentes aspectos de la historia y del patrimonio local. Las jornadas arrancan el día 3 con Antón Abel Rodríguez Casal, catedrático jubilado de la USC, que hablará sobre la “A carta arqueolóxica da comarca de Bergantiños e os eu valor patrimonial 50 anos despois”.

El día 10 de septiembre estará dedicado a Fernando Cabeza Quiles, donde también intervendrá Rocío Romar Roel y habrá una ruta por la microtoponima carballesa con Xurso Souto. Como novedad, se incluyen rutas guiadas por el patrimonio invisible de Carballo los días 17 y 22 de septiembre, a cargo de dinamizador cultural Hadrián García.

El programa cierra el día 24 con un Encontro Interxeracional de historiadores de Carballo, dentro de la programación de la Noite Europea das Persoas Investigadoras, que forma parte del proyecto Talento Kilómetro Cero (Talko). Participarán Xan M. Fraga Rodríguez, Margarita Barral Martínez y Hadrián García.

Iván Andrade explicó que la Noite Europea das Persoas Investigadoras es una iniciativa que se lleva a cabo de forma simultánea en toda Europa el último viernes del mes de septiembre y que en Carballo contará con actividades durante toda la semana, además de destacar la colaboración entre las diferentes áreas.

El alcalde también inició en la importancia de esa colaboración transversal para construir una programación municipal cada vez más rica y diversa. Como ejemplo, en el caso concreto de estas jornadas manifestó que "un pobo para poder avanzar necesita coñecer o seu pasado". "Carballo na Memoria pon en valor todo aquilo que vén de atrás e que nos foi facendo ser o que somos hoxe", añadió.

Daniel Pérez también destacó especialmente el trabajo alrededor de la microtoponimia "porque nós poñémoslle nomes a todo aos lugares, aos camiños, ás leiras, ás fontes... E detrás de cada uno deses nomes hai unha parte da nosa historia e da nosa maneira de entender o territorio".

Todas las charlas serán de participación libre y gratuita, mientras que para las rutas será necesario inscribirse a través de carballo.gal.