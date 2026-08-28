La familia Brión, 50 años en el Mesón do Pulpo de Carballo: “Tenemos grandes clientes”

Justo Brión y su esposa Pura y, en el centro, su hijo Carlos M.N.R.

Hay negocios que terminan formando parte de la historia de una localidad. En Carballo, uno de ellos es el Mesón do Pulpo, en la avenida Fisterra. Para varias generaciones, su nombre está inevitablemente unido al de la familia Brión, aunque el establecimiento ya llevaba cuatro años abierto cuando llegaron.

Este año se cumple medio siglo desde que se pusieron al frente.

La historia de los Brión en el mesón comienza, como tantas otras historias gallegas, con la emigración.

Justo Brión y su esposa, Pura, vivían entonces en Inglaterra. Todavía en la treintena, él era chef ejecutivo de un buen hotel de Londres y ella trabajaba limpiando habitaciones.

Allí estaban también los padrinos de Carlos, igualmente dedicados a la hostelería. “Mis padres y mis padrinos siempre trabajaron en cocina, bar y hostelería”, recuerda Carlos Brión, actual responsable del negocio.

Él permanecía entonces en Galicia. “Yo era el típico hijo de inmigrantes: estaba aquí con mi abuela y mi tía, mientras mis padres trabajaban en el extranjero”.

Durante unas vacaciones, sus padres y padrinos pasaron por el Mesón do Pulpo y decidieron hacerse cargo del establecimiento.

Era 1976 y comenzaban así cinco décadas de trabajo, comida tradicional y generaciones de clientes.

Carlos asegura que durante todo este tiempo el negocio funcionó bien, aunque también ha visto cambiar la forma de relacionarse. “Antes el trato era más cercano, ahora hay más impersonalismo”, reconoce.

Frente a esa evolución, los Brión han procurado mantener una filosofía: “Siempre hemos tratado de que la gente se sienta como en su casa”. Y quizás ahí esté una de las claves de su permanencia.

“Tenemos la suerte de contar con grandes clientes. Son clientes asiduos, a los que tratamos y nos tratan como familia”.

Por eso, después de medio siglo, Carlos lo tiene claro: “Tenemos los mejores clientes”. Tampoco encuentra una fórmula extraordinaria para explicar cómo se mantiene un negocio durante 50 años.

El secreto, dice, ha sido “intentar hacer siempre bien las cosas”. El mesón se ha actualizado cuando ha sido necesario, pero evitando perder aquello que lo hizo reconocible. “Intentamos no cambiar mucho y mantener lo que siempre hacemos: comida tradicional”.

Actualmente son siete personas trabajando durante el verano y cuatro en invierno. Carlos pretende seguir al frente “hasta que pueda coger la jubilación”, siempre que las circunstancias se lo permitan.

Más difícil es saber si habrá una nueva generación de los Brión detrás del mostrador. Sus hijos todavía son pequeños y considera que es pronto para hablar de relevo. Mientras llega ese momento, toca celebrar lo recorrido.

Por eso este sábado el Mesón do Pulpo festejará los 50 años de la familia Brión al frente del establecimiento y los 80 años de vida de Justo y Pura con una sesión vermú y tardeo desde las 12.00 hasta las 21.00 horas.

Habrá pinchos gratuitos y también propuestas especiales a un precio simbólico de cinco euros.

Será una jornada para celebrar una historia que comenzó con dos parejas de emigrantes dedicadas a la hostelería y que, medio siglo después, continúa alrededor de las mismas mesas de Carballo.

Y, sobre todo, para compartir la efeméride con quienes Carlos coloca en el centro de esos 50 años: los clientes más fieles que ya son familia.