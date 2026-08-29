Berocasión apura su última jornada en Carballo para la adquisición de vehículos

Segunda jornada de Berocasión (8) Manuel Negreira

Tercera y última jornada de Berocasión, la feria de vehículos de segunda mano en Carballo, que cierra sus puertas este domingo. Desde el viernes más de 500 unidades se exhiben en el recinto de Rego da Balsa, con 17 expositores, por lo que el público puede elegir entre una amplia variedad de modelos y precios. La feria comenzó algo floja en la mañana del viernes, con algo de lluvia, aunque se fue animando a media tarde.

Este sábado el cielo también amanecía encapotado, pero la afluencia de gente ya fue mayor desde primera hora, con mucha animación a media mañana y también por la tarde. Hoy con la coincidencia de feirón en la localidad se espera una jornada muy animada, por lo que la mirada está puesta en este último día, en el que se espera que el tiempo acompañe.

La feria finalizará las 20.00 horas, el momento en el que se realizarán los dos sorteos de esta edición, los vales mensuales de combustible, con un importe total de 1.200 euros, y los vales para gastar en la hostelería local. Este domingo también finalizará la intervención en los vehículos a cargo de Isa Bermúdez y Mon Lendoiro, con los niños como principales protagonistas.