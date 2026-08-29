Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Carballo cierra con pleno de participación los campamentos tecnológicos de verano

El Aula CeMIT prepara una próxima actividad para mayores de 14 años

Redacción Carballo
29/08/2026 17:55
IMG_9906
La entrega de diplomas, a la que asistió el alcalde
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Aula CeMIT de Carballo cerró esta semana la programación de los campamentos tecnológicos de verano con un resultado muy satisfactorio, pues los cuatro turnos ofertados entre julio y agosto completaron todas las plazas disponibles. La iniciativa, integrada en el proyecto municipal Talento km 0, permitió acercar la programación, la creación digital y las nuevas tecnologías a los jóvenes de una forma práctica y creativa.

El último turno del campamento, Makers avanzados, estuvo dirigido a alumnado con mayor experiencia que, a través de diferentes proyectos, pudieron ahondar en los conocimientos adquiridos. Así, los jóvenes participantes programaron, crearon sus propios videojuegos y diseñaron una página web.

El alcalde de Carballo, Daniel Pérez, y la concejala de Bibliotecas, Arquivos e Normalización Lingüística, Ángeles Pacoret, participaron en el acto de clausura y en la entrega de diplomas, junto con la técnica responsable del Aula CeMIT, Milagros Antelo, y la profesora de los campamentos, Lidia Esmorís, quien felicitó al alumnado por su trabajo y destacó especialmente su implicación, interés y excelente comportamiento.

Daniel Pérez destacó que la gran participación en esta iniciativa “demostra que existe un enorme interese entre a rapazada por aprender, experimentar e crear coa tecnoloxía cando se lle ofrecen propostas atractivas e adaptadas ás súas idades”. 

Una vez finalizada la programación de verano, que fue dirigida a niños de hasta 14 años, el  Aula CeMIT prepara nuevas actividades para mayores de esa franja de edad. Así, organixa para el 19 de septiembre un  obradoiro de ficción interactiva, una sesión práctica de tres horas en la que los participantes aprenderán a construir sus propias historias al estilo de los clásicos libros de “escoge tu aventura”, en los que cada decisión conduce a un recorrido diferente.

Para ello utilizarán Twine, una herramienta gratuita que permite crear narrativas interactivas sin necesidad de tener conocimientos previos de programación. Al acabar el obradoiro, cada participante podrá disponer de un relato propio para jugar desde el móvil o un ordenador e incluso podrá  publicarse en plataformas especializadas como itch.io.

El plazo de anotación abre el martes 1 de septiembre a través de la página  web del Aula CeMIT o en las oficinas municipales del Fórum. 

El taller estará impartido por la carballesa Sara Pérez, artista de efectos especiales para videojuegos desde 2019.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

image (3)

Un Paso Máis clausura con éxito la segunda edición de 'Máis que deporte'
redacción carballo
Mon Lendoiro en su Estudo Garabato

Mon Lendoiro | “Hai que apostar polo produto sostible e a produción consciente”
redacción carballo
Segunda jornada de Berocasión (8)

Berocasión apura su última jornada en Carballo para la adquisición de vehículos
redacción carballo
IMG_9906

Carballo cierra con pleno de participación los campamentos tecnológicos de verano
redacción carballo