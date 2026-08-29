Carballo cierra con pleno de participación los campamentos tecnológicos de verano

La entrega de diplomas, a la que asistió el alcalde Cedida

El Aula CeMIT de Carballo cerró esta semana la programación de los campamentos tecnológicos de verano con un resultado muy satisfactorio, pues los cuatro turnos ofertados entre julio y agosto completaron todas las plazas disponibles. La iniciativa, integrada en el proyecto municipal Talento km 0, permitió acercar la programación, la creación digital y las nuevas tecnologías a los jóvenes de una forma práctica y creativa.

El último turno del campamento, Makers avanzados, estuvo dirigido a alumnado con mayor experiencia que, a través de diferentes proyectos, pudieron ahondar en los conocimientos adquiridos. Así, los jóvenes participantes programaron, crearon sus propios videojuegos y diseñaron una página web.

El alcalde de Carballo, Daniel Pérez, y la concejala de Bibliotecas, Arquivos e Normalización Lingüística, Ángeles Pacoret, participaron en el acto de clausura y en la entrega de diplomas, junto con la técnica responsable del Aula CeMIT, Milagros Antelo, y la profesora de los campamentos, Lidia Esmorís, quien felicitó al alumnado por su trabajo y destacó especialmente su implicación, interés y excelente comportamiento.

Daniel Pérez destacó que la gran participación en esta iniciativa “demostra que existe un enorme interese entre a rapazada por aprender, experimentar e crear coa tecnoloxía cando se lle ofrecen propostas atractivas e adaptadas ás súas idades”.

Una vez finalizada la programación de verano, que fue dirigida a niños de hasta 14 años, el Aula CeMIT prepara nuevas actividades para mayores de esa franja de edad. Así, organixa para el 19 de septiembre un obradoiro de ficción interactiva, una sesión práctica de tres horas en la que los participantes aprenderán a construir sus propias historias al estilo de los clásicos libros de “escoge tu aventura”, en los que cada decisión conduce a un recorrido diferente.

Para ello utilizarán Twine, una herramienta gratuita que permite crear narrativas interactivas sin necesidad de tener conocimientos previos de programación. Al acabar el obradoiro, cada participante podrá disponer de un relato propio para jugar desde el móvil o un ordenador e incluso podrá publicarse en plataformas especializadas como itch.io.

El plazo de anotación abre el martes 1 de septiembre a través de la página web del Aula CeMIT o en las oficinas municipales del Fórum.

El taller estará impartido por la carballesa Sara Pérez, artista de efectos especiales para videojuegos desde 2019.