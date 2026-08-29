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Carballo

La ANPA del CEIP Bergantiños pide una solución ante la falta de plazas de comedor

Se suma así a las reivindicaciones de las familias afectadas

Redacción Carballo
29/08/2026 12:33
Colegio Bergantiños de Carballo
AIG
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La ANPA A Granxa del CEIP Bergantiños de Carballo pide una solución ante la falta de plazas de comedor en el centro, apoyando así las reivindicaciones de las familias que hace unos días denunciaron públicamente estar afectadas por este problema.

"El colegio lleva años sufriendo un importante déficit de plazas en el servicio de comedor escolar", afirman desde la asociación de madres y padres.

Según explican, a pesar de contar con una matrícula de 575 alumnos, según los datos del pasado curso, el centro solo ofrece 150 plazas de comedor, "una cifra claramente insuficiente para atender las necesidades de la comunidad educativa". Para el curso que está a punto de comenzar, han quedado en lista de espera 40 escolares.

Familias del CEIP Bergantiños de Carballo reclaman plazas de comedor para el próximo curso

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Explican que la situación se ha complicado más para el curso 2026-2027 con el cambio en la normativa que regula el acceso a los comedores escolares. La instrucción relega ahora hasta el final de la lista a los alumnos escolarizados a los que les correspondía otro centro por área de influencia. No se tiene en cuenta que, en muchos casos, la causa que llevó a las familias a optar por otro centro fue precisamente la necesidad de poder contar con un servicio de comedor, al carecer del mismo el centro que les correspondía por zona" y que principalmente es el CEIP A Cristina, añaden desde la ANPA. "Se trata de una situación paradójica y difícilmente justificable", afirman.

Desde la ANPA denuncian que el problema radica "en la falta de voluntad y compromiso para invertir en la educación pública", por lo que solicitan a las autoridades que estudien la situación y adopten las medidas necesarias para ampliar las plazas de comedor y favorecer la conciliación de las familias afectadas. También solicitan al Concello de Carballo que se implique en la búsqueda de soluciones a este problema. 

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