Un Paso Máis clausura con éxito la segunda edición de 'Máis que deporte'

Una de las actividades Un Paso Máis

La Agrupación Deportiva Un Paso Máis clausura este lunes una exitosa segunda edición del espacio estival 'Máis que deporte', una iniciativa que se llevó a cabo durante los meses de julio y agosto en el CEIP Xesús San Luis Romero de Carballo.

Así, se ofertaron treinta plazas para menores con necesidades educativas especiales que durante el verano pudieron disfrutar de juegos y deportes adaptados. El proyecto cierra consolidándose "como un recurso comunitario imprescindible para la inclusión y el ocio adaptado en la comarca de Bergantiños", apuntan desde Un Paso Máis.

A lo largo del verano se cubrieron treinta plazas en las que los menores disfrutaron de una programación diseñada para favorecer su desarrollo motor, cognitivo y relacional a través del deporte. Todas las sesiones fueron planificadas bajo una metodología flexible que priorizó el ritmo individual, el fomento de la autonomía personal y la creación de vínculos afectivos en un entorno seguro, acogedor y libre de barreras.

La doctora Isabel García fue la encargada de coordinar un equipo multidisciplinar integrado por profesionales de la logopedia y de la intervención terapéutica, con la colaboración de estudiantes universitarios en período de prácticas formativas.

Este cuadro profesional permitió trabajar con grupos muy reducidos, garantizando una supervisión constante, apoyos individualizados en la comunicación y en la conducta, y una atención de calidad adaptada a la realidad de cada participante, según señalan desde Un Paso Máis.

Jugando durante las actividades de verano Un Paso Máis

Desde Un Paso Máis valoran, más allá de los beneficios directos de esta iniciativa para los menores, que el espacio ha dado respuesta a una de las principales demandas sociales de las familias con menores con diversidad funcional: disponer de un servicio de conciliación real y especializado durante el largo parón estival. "La iniciativa permitió compatibilizar las jornadas laborales con la tranquilidad de un espacio formativo y terapéutico de calidad", afirman.

La asociación añade que el éxito de esta segunda edición fue fruto de la cooperación entre el tejido asociativo, la administración local y el sector social. El programa se desarrolló gracias al trabajo organizativo de Un Paso Máis, la colaboración del Concello de Carballo a través de Carballo Deporte —con la cesión y puesta a punto de las instalaciones escolares y el respaldo y compromiso social de La Caixa.

Tras el balance positivo, la entidad trabaja ahora en la planificación de las próximas convocatorias para continuar ampliando el alcance del proyecto en el municipio.