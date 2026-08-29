Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Un Paso Máis clausura con éxito la segunda edición de 'Máis que deporte'

La iniciativa ha ofrecido treinta plazas para menores con necesidades educativas especiales que durante el verano disfrutaron de juegos y deporte adaptados

Redacción Carballo
29/08/2026 21:52
image (3)
Una de las actividades
Un Paso Máis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Agrupación Deportiva Un Paso Máis clausura este lunes una exitosa segunda edición del espacio estival 'Máis que deporte', una iniciativa que se llevó a cabo durante los meses de julio y agosto en el CEIP Xesús San Luis Romero de Carballo. 

Así, se ofertaron treinta plazas para menores con necesidades educativas especiales que durante el verano pudieron disfrutar de juegos y deportes adaptados. El  proyecto cierra consolidándose "como un recurso comunitario imprescindible para la inclusión y el ocio adaptado en la comarca de Bergantiños", apuntan desde Un Paso Máis.

A lo largo del verano se cubrieron treinta plazas en las que los menores disfrutaron de una programación diseñada para favorecer su desarrollo motor, cognitivo y relacional a través del deporte. Todas las sesiones fueron planificadas bajo una metodología flexible que priorizó el ritmo individual, el fomento de la autonomía personal y la creación de vínculos afectivos en un entorno seguro, acogedor y libre de barreras.

La doctora Isabel García fue la encargada de coordinar un equipo multidisciplinar integrado por profesionales de la logopedia y de la intervención terapéutica, con la colaboración de estudiantes universitarios en período de prácticas formativas. 

Este cuadro profesional permitió trabajar con grupos muy reducidos, garantizando una supervisión constante, apoyos individualizados en la comunicación y en la conducta, y una atención de calidad adaptada a la realidad de cada participante, según señalan desde Un Paso Máis.

+
Jugando durante las actividades de verano
Un Paso Máis

Desde Un Paso Máis valoran, más allá de los beneficios directos de esta iniciativa para los menores, que el espacio ha dado respuesta a una de las principales demandas sociales de las familias con menores con diversidad funcional: disponer de un servicio de conciliación real y especializado durante el largo parón estival. "La iniciativa permitió compatibilizar las jornadas laborales con la tranquilidad de un espacio formativo y terapéutico de calidad", afirman.

La asociación añade que el éxito de esta segunda edición fue fruto de la cooperación entre el tejido asociativo, la administración local y el sector social. El programa se desarrolló gracias al trabajo organizativo de Un Paso Máis, la colaboración del Concello de Carballo a través de Carballo Deporte —con la cesión y puesta a punto de las instalaciones escolares y el respaldo y compromiso social de La Caixa. 

Tras el balance positivo, la entidad trabaja ahora en la planificación de las próximas convocatorias para continuar ampliando el alcance del proyecto en el municipio.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

image (3)

Un Paso Máis clausura con éxito la segunda edición de 'Máis que deporte'
redacción carballo
Mon Lendoiro en su Estudo Garabato

Mon Lendoiro | “Hai que apostar polo produto sostible e a produción consciente”
redacción carballo
Segunda jornada de Berocasión (8)

Berocasión apura su última jornada en Carballo para la adquisición de vehículos
redacción carballo
IMG_9906

Carballo cierra con pleno de participación los campamentos tecnológicos de verano
redacción carballo