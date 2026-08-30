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Carballo

Berocasión cierra sus puertas en Carballo con buenos resultados y satisfacción en el sector

Poco antes del cierre de la feria, las ventas rondaban las 90 unidades, aunque las cifras oficiales se conocerán este lunes

Redacción Carballo
30/08/2026 21:17
Segunda jornada de Berocasión (7)
La segunda jornada de Berocasión fue la de mayor ventas
M. N. 
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La edición número 21 de Berocasión, la feria de vehículos de ocasión de Carballo, finalizó este domingo con buenos resultados y satisfacción en el sector. Una hora antes del cierre de la feria, las ventas rondaban los 90 vehículos, aunque este lunes se conocerán los datos definitivos. El presidente de la Asociación de Xóvenes Empresarios de Bergantiños (Axober), Diego Iglesias, calcula que están en cifras similares a las del pasado año, cuando se consiguieron unos resultados récord, con 114 unidades vendidas en la feria. 

Además, las preferencias de los clientes también siguen en la misma línea del pasado ejercicio, con precios que oscilan entre los 15 y los 20.000 euros, tal como indicó el presidente de Axober, entidad organizadora de la feria. Los clientes optan en su mayoría por vehículos híbridos, aunque también los hay que prefieren los de gasolina y empiezan a despegar los eléctricos. En el lado opuesto están los de diesel, con muy poca oferta en el parque automovilístico en estos momentos. 

El domingo fue la jornada más concurrida en Rego da Balsa, sobre todo por la mañana, al coincidir con el feirón de Carballo. Una pulpeira que había en la zona certificaba el buen ambiente de la jornada, al estar igualmente concurrida. A media tarde también seguía habiendo mucho movimiento en la zona.

 Sin embargo, el sábado fue la jornada en la que hubo más ventas. El día amaneció gris y con amago de lluvia en cualquier momento, aunque se contuvo hasta la noche y eso animó a compradores y curiosos a acercarse hasta el lugar. En vista de los buenos resultados, Diego Iglesias confirmó que continuarán en la misma línea en próximas ediciones. 

“Será máis ou menos nas mesmas datas e co mesmo formato, xa que se algo funciona non hai por qué cambialo”, indicó el presidente de Axober. El hecho de que el recinto ferial sea al aire libre es un valor añadido para la feria, siendo el mayor evento de este tipo que se organiza en toda Galicia. En total se pusieron a la venta más de 500 vehículos de 16 concesionarios en la zona de Rego da Balsa. 

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