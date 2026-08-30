Concello de Carballo AIG

El Concello de Carballo abrirá el próximo 7 de septiembre el período voluntario de pago de los principales tributos municipales correspondientes al ejercicio 2026. Hasta el 20 de noviembre se cobrarán el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en las modalidades urbana, rústica y de características especiales; el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE); la tasa del servicio de recogida, transporte y tratamiento de basura y residuos sólidos en su modalidad comercial y las tasas por la venta ambulante en el mercado de A Milagrosa y en las ferias y mercados de la Praza do Concello.

En conjunto, el cobro de los impuestos asciende a 7.649.583,46 euros, repartidos en 37.603 recibos.

Destaca el elevado peso de las domiciliaciones bancarias, que con 20.136 recibos supone el 53,55% del total, por un importe conjunto de 4.367.499,50 euros, que representan el 57,09% del importe total a cobrar.

Por tributos, el mayor volumen corresponde al IBI urbano, con 6.399.061,76 euros y 32.370 recibos no exentos.

Le siguen el IBI rústico, con 349.389,99 euros y 2.908 recibos; la tasa comercial de la basura, con 332.230,66 euros y 1.661 recibos; y el IAE, con un importe de 316.703,34 euros y 490 recibos.

Le siguen el IBI de características especiales, con 209.662,26 euros; la tasa por la venta ambulante en A Milagrosa, con 26.505,27 euros y 146 recibos; y la de las ferias y mercados en la Praza do Concello, con 16.030,18 euros y 29 recibos.

El plazo voluntario para pagar va del 7 de septiembre al 20 de noviembre. Los contribuyentes que no tengan domiciliados sus recibos podrán realizar el pago durante el pago voluntario en las oficinas y cajeros de Abanca, CaixaBank, Banco Santander y BBVA. También podrán hacerlo mediante la banca móvil o electrónica de estas entidades o con tarjeta bancaria a través de la pasarela de pagos de la web municipal. El Concello recuerda que desde 2023 no se puede realizar el pago en efectivo en la Oficina de Recaudación Municipal.

En cuanto a los contribuyentes que tengan domiciliados los recibos, se cargarán en las cuentas a partir del 28 de septiembre. Además, quienes todavía no los hayan domiciliado, podrán hacerlo en la Recadación Municipal antes del 25 de septiembre.

El Concello remitirá por correo postal 10.034 cartas correspondientes a los recibos no domiciliados, así como otras 10.672 cartas informativas en las que se detallarán los recibos que serán cargados en las cuentas bancarias.

Las personas que no reciban la carta de pago podrán solicitarla en la Recadación Municipal, situada en el sótano del Mercado Municipal. El horario de atención es de lunes a viernes, de 09.00 a 14.00 horas. También pueden contactar a través del teléfono 881 985 430 o en el correo electrónico recadacion@carballo.gal.