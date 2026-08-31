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Carballo

Berocasión ya tiene a sus ganadores de los sorteos en una edición que cerró con 85 ventas

Sheila Castiñeira Reborido, de Carballo, ganó un vale de 100 euros para consumo en la hostelería local. A su vez,  Mirna Gómez Aranda, vecina de Foz (Lugo), ganó un año de combustible gratuito

Redacción Carballo
31/08/2026 16:46
Recinto ferial de Rego da Balsa este viernes
Recinto ferial de Rego da Balsa ete fin de semana
C. S.
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Berocasión cerró su 21ª edición con un balance muy positivo tras confirmar este lunes la organización que se vendieron 85 vehículos, aunque quedaron varias negociaciones pendientes de formalizar, por lo que la cifra final será superior. El Rego da Balsa acogió más de 500 vehículos a la venta a cargo de los dieciséis concesionarios participantes, en una gran cita organizada por Axober. 

Ha sido una de las ediciones más concurridas de los últimos años, con cientos de visitantes llegados de distintos puntos de Galicia. Los compradores procedían principalmente de Carballo, aunque también se registraron ventas a clientes de otras localidades como Malpica, Ponteceso o Cabana, así como de zonas como Arteixo, Abegondo, Oleiros, Santiago de Compostela, Frades, Foz o Burela. 

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El importe medio de las operaciones se situó entre los 15.000 y los 20.000 euros, siendo el sábado la jornada de mayor actividad comercial.

Al cierre de la feria se realizaron los dos sorteos, que fueron la principal novedad de esta edición. El primero, un vale de 100 euros para consumo en la hostelería local adherida a la campaña, fue para Sheila Castiñeira Reborido, de Carballo.

El segundo sorteo, que se realizó entre las personas que compraron un vehículo durante la feria, premió a Mirna Gómez Aranda, vecina de Foz (Lugo), que ganó un año de combustible gratuito, canjeable en la estación de servicio Shell As Labradas, en Carballo. La premiada adquirió su vehículo en el concesionario Corgal. 

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