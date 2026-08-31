Charla en Carballo sobre as oportunidades que ofrece a marca de calidade Castaña de Galicia
Será o xoves día 3 de setembro no Fórum e abordará unha visión global das posibilidades produtivas e comerciais vinculadas ao cultivo do castiñeiro
O Fórum Carballo acollerá este xoves 3 de setembro, ás 18.00 horas, unha xornada dedicada á marca de calidade IXP Castaña de Galicia, na que se ofrecerá unha visión global das posibilidades produtivas e comerciais vinculadas ao cultivo do castiñeiro.
A sesión terá un carácter eminentemente práctico, e permitirá coñecer toda a cadea de valor da castaña, desde a planificación e posta en marcha dunha plantación ata a comercialización, a industrialización e os mercados.
Entre os contidos previstos figuran a propia Indicación Xeográfica Protexida Castaña de Galicia, a gama de produtos existentes, os circuítos de venda, as posibilidades de industrialización, os mercados e os diferentes modelos de xestión. T
amén se abordarán aspectos fundamentais para as persoas interesadas en iniciar ou mellorar unha plantación de castiñeiros, como as variedades priorizadas, os polinizadores, as condicións do solo, a orientación e o marco de plantación, así como as principais enfermidades e pragas e os programas de loita existentes.
A parte máis técnica incluirá recomendacións sobre o proceso de repoboación, desde o desbroce, a preparación do terreo e o replanteo ata a propia plantación, coa elección de portaenxertos e variedades en función dos obxectivos de cada explotación.
Tamén se tratarán cuestións como o peche perimetral das parcelas, o rego, a fertilización e outros coidados necesarios para favorecer un correcto desenvolvemento das plantacións.
Deste xeito, a actividade pretende achegar información útil tanto ás persoas que xa traballan neste ámbito como a propietarias de terreos ou persoas interesadas en explorar o castiñeiro como alternativa produtiva, incidindo tamén nas posibilidades de obter maior valor engadido a través da calidade certificada, da transformación e da comercialización.