Entran en vigor las modificaciones del reglamento del mercado municipal carballés

Uno de los puestos del mercado carballés Mar Casal

El Concello carballés ha aprobado definitivamente la modificación del reglamento del mercado municipal, con lo que busca una mayor flexibilidad en la gestión de los puestos, favorecer la ocupación de los espacios vacantes y adaptar la oferta comercial a las necesidades actuales del consumidor.

La modificación fue aprobada inicialmente por el pleno del pasado 25 de mayo y, una vez finalizado el período de exposición pública sin que se presentasen alegaciones, la medida ya es definitiva. El nuevo texto fue publicado el 27 de agosto en el Boletín Oficial da Provincia, por lo que ya está en vigor, según informan desde el Concello.

El nuevo reglamento también permite que, cuando una licitación quede desierta, el Concello pueda acordar la adjudicación directa de un puesto o almacén manteniendo como mínimo el canon y las condiciones establecidas en la licitación. Todo ello siempre que no haya transcurrido más de un año desde la declaración de desierto del procedimiento.

También se establece la creación expresa de la figura de los puestos temporales. Así, cuando una licitación quede desierta o haya vacantes durante el período de una concesión, el Concello podrá autorizar temporalmente la utilización de esos puestos o almacenes. Estas ocupaciones provisionales serán por un mínimo de seis meses y podrán prolongarse hasta un máximo de dos años o hasta una nueva adjudicación.

Las vacantes se publicarán tanto en el tablón del propio mercado como en la sede electrónica municipal. Las autorizaciones se tramitarán por orden de entrada de las solicitudes. Las personas interesadas deberán cumplir los requisitos establecidos para las concesionarias y presentar una memoria de la actividad que pretendan desenvolver.

Además, a la hora de cubrir estos puestos se intentará incorporar productos o actividades poco representados actualmente en la plaza de abastos, para ampliar así la oferta.

El concejal de Feiras e Mercados, Ramón Varela, destaca que la reforma que acaba de entrar en vigor “dános ferramentas para que un posto que queda libre non teña que permanecer necesariamente pechado ata a seguinte licitación. Queremos un mercado vivo, coa maior ocupación posible e no que tamén haxa oportunidades para novos proxectos comerciais”.

Otra de las novedades es la mayor flexibilidad para modificar la actividad de un puesto. Así, cuando el concesionario lo solicite, el Concello podrá autorizar un cambio de uso atendiendo a su interés comercial, a la presencia de esa actividad en el mercado o a la conveniencia de ordenar y armonizar los distintos usos. El titular del puesto deberá presentar un proyecto de explotación y asumir las obras de adaptación, en caso de ser necesarias.

La modificación también elimina el antiguo anexo cerrado de puestos y usos, lo que permite una organización más dinámica de los espacios y una mejor adaptación a la evolución de la actividad comercial, según afirman el Concello carballés.

Finalmente, el reglamento permite, de forma excepcional, que un concesionario pueda trasladarse a otro puesto vacante sin necesidad de realizar una nueva licitación cuando haya razones de mejora del servicio, reorganización comercial, adaptación a las necesidades del mercado o redistribución de los espacios para mejorar su rendimiento.

Para Ramón Varela, “o obxectivo último é que o regulamento sexa unha ferramenta ao servizo do funcionamento do mercado e non unha normativa ríxida que dificulte a súa evolución. Queremos facilitar a incorporación de novas actividades, aproveitar mellor os espazos dispoñibles e seguir facendo do mercado municipal un lugar atractivo tanto para comprar como para emprender”.