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Carballo

Reabre el café Montserrat en la avenida de A Milagrosa de Carballo

La iniciativa lleva el sello de la propietaria, María Montserrat Ferreiro Cambón

Redacción Carballo
31/08/2026 17:41
Bar Montserrat
Cristina y Montserrat, este lunes en el establecimiento
M.N.
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Todo un clásico de la hostelería de Carballo ha reabierto sus puertas estos días. Se trata del café-bar Monserrat, emplazado en la avenida de A Milagrosa (número 92, bajo).

La iniciativa lleva el sello de la propietaria, María Montserrat Ferreiro Cambón, a la que acompaña en esta empresa Cristina Pereira.

El local se ha remozado, ganando en vistosidad. Se dedicará como siempre a servir café, vinos, además de variedad de pinchos y tapas.

La nueva etapa comienza con el lema "aquí no hacemos milagros, pero servimos felicidad”. Los vecinos y amigos les desean los mejores éxitos en la gestión. 

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