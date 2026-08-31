Reabre el café Montserrat en la avenida de A Milagrosa de Carballo

Cristina y Montserrat, este lunes en el establecimiento M.N.

Todo un clásico de la hostelería de Carballo ha reabierto sus puertas estos días. Se trata del café-bar Monserrat, emplazado en la avenida de A Milagrosa (número 92, bajo).

La iniciativa lleva el sello de la propietaria, María Montserrat Ferreiro Cambón, a la que acompaña en esta empresa Cristina Pereira.

El local se ha remozado, ganando en vistosidad. Se dedicará como siempre a servir café, vinos, además de variedad de pinchos y tapas.

La nueva etapa comienza con el lema "aquí no hacemos milagros, pero servimos felicidad”. Los vecinos y amigos les desean los mejores éxitos en la gestión.