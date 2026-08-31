Carballo
Reabre el café Montserrat en la avenida de A Milagrosa de Carballo
La iniciativa lleva el sello de la propietaria, María Montserrat Ferreiro Cambón
Todo un clásico de la hostelería de Carballo ha reabierto sus puertas estos días. Se trata del café-bar Monserrat, emplazado en la avenida de A Milagrosa (número 92, bajo).
La iniciativa lleva el sello de la propietaria, María Montserrat Ferreiro Cambón, a la que acompaña en esta empresa Cristina Pereira.
El local se ha remozado, ganando en vistosidad. Se dedicará como siempre a servir café, vinos, además de variedad de pinchos y tapas.
La nueva etapa comienza con el lema "aquí no hacemos milagros, pero servimos felicidad”. Los vecinos y amigos les desean los mejores éxitos en la gestión.