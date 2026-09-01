Carballo presenta su nueva imagen corporativa, que incorpora hojas de carballo de cada una de sus dieciocho parroquias

Presentación de la nueva imagen corporativa de Carballo Cedida

Carballo presentó este martes su nueva identidad corporativa, un rediseño en el que mantiene la continuidad con la marca utilizada hasta ahora, pero que incorpora una novedad: la silueta del nuevo Carballo está formada por las hojas de los carballos de sus 18 parroquias. 'Dezaoito follas. Dezaoito parroquias. Un único Carballo' es el lema de esta nueva marca.

La presentación, celebrada en las Escolas do Xardín Agra de Caldelas, se enmarca en los actos conmemorativos del 190 aniversario de la constitución del Concello. El acto contó con la participación del alcalde, Daniel Pérez; la concejala de Facenda, Patrimonio e Réxime Interior, Belén Lendoiro; junto a otros miembros de la corporación; el autor del diseño, Óscar Vázquez; y 18 niños y niñas de entre 3 y 13 años, uno por cada parroquia, acompañados por sus familias.

Los niños fueron los encargados de hacer visible la principal novedad de la nueva identidad corporativa, vistiendo cada uno de ellos una camiseta con el logotipo correspondiente a su parroquia. De este modo, la fotografía conjunta permitió ver en una misma imagen 18 símbolos diferentes que forman parte de un único Carballo.

Belén Lendoiro abrió el acto destacando que la presentación iba más allá de un cambio gráfico. “Hoxe non vimos presentar simplemente un novo logotipo. Vimos presentar unha nova maneira de representar Carballo”, afirmó. La concejala recordó que las instituciones también necesitan evolucionar, al igual que los servicios públicos, las formas de relacionarse con la ciudadanía y los canales de comunicación.

Lendoiro señaló que la imagen empleada hasta ahora cumplió perfectamente su función durante muchos años, pero necesitaba adaptarse a una comunicación “cada vez máis dixital, máis diversa e máis inmediata”. Por ese motivo, explicó que el Concello inició un proceso de actualización con una clara premisa: “Non queriamos romper coa nosa identidade, senón facela evolucionar”.

El reto del nuevo diseño ha sido conseguir una marca más limpia, versátil, funcional y contemporánea, pero sin dejar de ser inequívocamente Carballo. “O resultado ten, ademais, unha virtude moi especial: detrás dunha aparencia máis sinxela hai unha historia moito máis rica. Unha historia que parte do territorio e das persoas”, añadió la concejala.

Belén Lendoiro agradeció a Óscar Vázquez “a súa capacidade para entender o que buscabamos e, sobre todo, para transformar unha idea nun símbolo que fala de nós”. “Unha identidade institucional debe falar do lugar que somos, pero tamén do lugar que queremos seguir sendo”, concluyó antes de dar paso a la explicación del proceso creativo.

El proceso de creación

El proceso de creación comenzó con la recogida de hojas de nogal (carballo) en las 18 parroquias del municipio. A partir de ahí se desarrolló una composición basada en la superposición de las distintas siluetas sobre la identidad anterior, hasta llegar a la forma que define la nueva marca municipal.

Óscar Vázquez mostró en un vídeo y explicó la evolución de estas hojas recogidas hasta el resultado final. La nueva marca conserva una clara continuidad con la anterior, pero incorpora una dimensión nueva: el territorio deja de ser solo aquello que representa el Concello y pasa a formar parte de la materia con la que se construye su propia identidad.

El resultado es una silueta orgánica formada por la combinación de las diferentes hojas que, vista en su conjunto, identifica a Carballo. Al mismo tiempo, el sistema gráfico permite individualizar cada una de ellas para crear una versión específica de la marca para cada parroquia. Así, cada territorio puede reconocerse dentro del símbolo común a través de la hoja que le corresponde.

El alcalde, Daniel Pérez, fue el encargado de cerrar el acto. "Hai deseños que identifican unha institución e hai deseños que, ademais, contan unha historia. Este deseño conta a nosa”.

“Dezaoito parroquias. Cada unha coa súa paisaxe, coa súa historia, coa súa xente e coa súa maneira de ser. Todas diferentes. Todas necesarias. E dezaoito follas. Dezaoito realidades diferentes que, cando se xuntan, constrúen un único carballo. E poucas imaxes poderían expresar mellor o que é un concello”, afirmó el alcalde. “Ningunha folla explica por si soa o carballo. Pero sen unha delas o carballo xa non sería o mesmo”, resaltó.

“Non inventamos un símbolo para representar Carballo. Fomos buscalo ao propio Carballo. Ás súas parroquias, á súa terra e aos seus carballos. E despois unimos esas dezaoito pequenas partes para construír algo común”, añadió Daniel Pérez. “É unha idea moi sinxela, pero tamén moi poderosa: Carballo somos todos e todas”, aseveró.

El alcalde también incidió en el significado especial de presentar la nueva identidad en el año en el que se conmemora el 190 aniversario de la constitución del Concello. “Case dous séculos despois, renovamos a maneira de representarnos, pero facémolo mirando precisamente cara ao que permanece: o territorio, as parroquias, a identidade e a comunidade. Ás veces, para avanzar, hai que volver mirar as raíces”, señaló.

Daniel Pérez agradeció a Óscar Vázquez “o enorme traballo que hai detrás dunha imaxe que, precisamente porque agora parece tan natural, demostra que está ben pensada”. También tuvo palabras de agradecimiento para los 18 niños y niñas que participaron en la presentación y que representan "o Carballo que vén; un Carballo que queremos construír respectando a súa identidade, orgulloso da súa lingua, atento ás súas parroquias e capaz de avanzar como unha comunidade unida”.

Miembros de la corporación y del público se sumaron a la presentación luciendo camisetas con la nueva marca situada a la altura del corazón, reforzando así una de las ideas centrales del proyecto, que las parroquias están en el corazón de Carballo.

La nueva identidad comenzará a incorporarse progresivamente en los documentos municipales, las calles, las redes sociales, los equipamientos, vehículos y distintos espacios en los que el Concello está presente. “Pouco a pouco farase familiar. E seguramente dentro duns anos xa non pensaremos nas dezaoito follas cando a vexamos. Veremos simplemente Carballo. E iso será a mellor proba de que esta nova identidade conseguiu o seu propósito”, concluyó Daniel Pérez.