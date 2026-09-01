Carballo retoma en septiembre la campaña de control de la tensión arterial y del azúcar

Un vecino mide la tensión en una de las jornadas de la campaña de controll Mar Casal

El Concello de Carballo retoma este mes de septiembre la campaña de concienciación y prevención de la hipertensión y de la diabetes, una iniciativa que en sus anteriores ediciones alcanzó una excelente respuesta por parte de la vecindad.

La nueva campaña se desarrollará los jueves 3, 10, 17 y 24 de septiembre, coincidiendo con el mercado semanal, y permitirá que todas las personas interesadas puedan realizar de manera gratuita mediciones de la tensión arterial y de los niveles de azúcar.

La actividad correrá a cargo de alumnos de la especialidad de Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales del Obradoiro Dual de Emprego 'Obradoiro Lubians II', lo que permitirá combinar su formación práctica con una acción de sensibilización y promoción de la salud abierta al conjunto de la ciudadanía.

Los controles se realizarán en la Praza del Concello y, en caso de que el tiempo no acompañe, se trasladarán al interior del mercado municipal.

Desde el Concello animan a participar a todas aquellas personas que quieran hacer un seguimiento periódico de sus valores de tensión arterial y glucosa, para lo que deberán llevar consigo la libreta de control de mediciones.

La nueva campaña permitirá, además, seguir vinculando el mercado de los jueves con actividades de carácter social y comunitario, y aprovechar la elevada afluencia de personas para acercar a la ciudadanía acciones de información, prevención y promoción de la salud.