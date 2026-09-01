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Carballo

Concentración de las familias afectadas por la falta de plazas de comedor en el CEIP Bergantiños

"Hay más de 40 menores en lista de espera y decenas de familias que ni siquiera pudieron presentar solicitud debido a la aplicación estricta de la norma de áreas de influencia", apuntan desde la ANPA

Redacción Carballo
01/09/2026 11:17
protesta comedor CEIP Bergantiños (4)
Padres y alumnos, durante la concentración de este martes en Carballo
Cedida
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Las familias afectadas por la falta de plazas de comedor escolar para el  curso 2026-2027 en el CEIP Bergantiños de Carballo participaron en la tarde de este martes en una concentración y reunión informativa convocada por la ANA A Granxa delante del propio centro.  

Comienzan así las movilizaciones ante la situación: 150 plazas de comedor ofertadas para un centro que cuenta con 546 alumnos. "Hay más de 40 menores en lista de espera y decenas de familias que ni siquiera pudieron presentar solicitud debido a la aplicación estricta de la norma de áreas de influencia", apuntan desde la ANPA.

Familias del CEIP Bergantiños de Carballo reclaman plazas de comedor para el próximo curso

Más información

Varias de las familias afectadas "se quedan sin ninguna alternativa real para poder conciliar", ya que tienen como centro de referencia por domicilio el CEIP A Cristina, un colegio que no dispone de servicio de comedor ni madrugadores, explican desde la asociación de padres y madres.

La queja ya ha sido admitida a trámite por la Valedora do Pobo, mientras las familias reclaman un incremento urgente de plazas a la Consellería de Educación y al Concello de Carballo. 

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