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Diario de Ferrol

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Carballo

El PP de Carballo critica que el gobierno del BNG no secunde la concentración de apoyo a Ceuta convocada por la FEMP

“Ante unha situación destas características, o Concello debe estar por riba das posicións ideolóxicas de quen goberna e representar ao conxunto da cidadanía”, declara el portavoz, Rubén Lorenzo

Redacción Carballo
01/09/2026 18:28
El portavoz del PP, Rubén Lorenzo, en un momento del pleno
El portavoz del PP, Rubén Lorenzo, durante un pleno
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El Partido Popular de Carballo critica que el gobierno municipal del BNG no promueva ni difunda la concentración de apoyo y solidaridad con Ceuta convocada para este miércoles a las 20.00 horas en todos los municipios de España y que, en el caso carballés, tendrá por escenario la Praza do Concello.

Para el portavoz de los populares, Rubén Lorenzo, resulta “incomprensible que o Concello permaneza á marxe dun chamamento do municipalismo español para trasladar o apoio e a solidariedade dos concellos e da cidadanía á cidade de Ceuta e aos seus veciños, despois dos graves acontecementos vividos o pasado mes de xullo”.

El edil carballés niega que se esté ante una convocatoria partidista, sino ante un llamamiento de la FEMP al conjunto de los municipios españoles. "Carballo debería estar presente, como xa fixo noutras ocasións ante situacións de especial gravidade, e facer chegar aos seus veciños esta mensaxe de solidariedade”, dice Lorenzo.

“Ante unha situación destas características, o Concello debe estar por riba das posicións ideolóxicas de quen goberna e representar ao conxunto da cidadanía”, añade, al tiempo que lamenta que el gobierno carballés no utiliza sus canales institucionales pra dar a conocer la convocatoria y facilitar la participación de carballeses y carballesas.

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El portavoz del PP, Rubén Lorenzo, en un momento del pleno

El PP de Carballo critica que el gobierno del BNG no secunde la concentración de apoyo a Ceuta convocada por la FEMP
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