Las familias afectadas por la falta de plazas de comedor en el CEIP Bergantiños exigen una solución 

Concentración de las familias este martes delante del centro escolar Cedida

Las familias afectadas por la falta de plazas de comedor escolar para el curso 2026-2027 en el CEIP Bergantiños de Carballo participaron en la tarde de este martes en una concentración y reunión informativa convocada por la ANA A Granxa delante del propio centro.

Comienzan así las movilizaciones ante la situación: 150 plazas de comedor ofertadas para un centro que cuenta con 546 alumnos. "Hay más de 40 menores en lista de espera y decenas de familias que ni siquiera pudieron presentar solicitud debido a la aplicación estricta de la norma de áreas de influencia", apuntan desde la ANPA.

Varias de las familias afectadas "se quedan sin ninguna alternativa real para poder conciliar", ya que tienen como centro de referencia por domicilio el CEIP A Cristina, un colegio que no dispone de servicio de comedor ni madrugadores, explican desde la asociación de padres y madres.

En la concentración estuvieron arropados por la concejala de Servizos Sociais, Igualdade e Sanidade, Maica Ures, y por el diputado autonómico del BNG Óscar Insua.

La queja ya ha sido admitida a trámite por la Valedora do Pobo, mientras las familias reclaman un incremento urgente de plazas a la Consellería de Educación y al Concello de Carballo.