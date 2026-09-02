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Carballo

Arrancan las Xornadas Carballo na Memoria con una mirada al patrimonio arqueológico de la comarca

Antón Abel Rodríguez Casal hablará sobre "A carta arqueolóxica da comarca de Bergantiños e o seu valor patrimonial 50 anos despois" 

Redacción Carballo
02/09/2026 20:10
Presentación del cartel Xornadas Carballo na Memoria
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Las Xornadas Carballo na Memoria arrancan esta tarde (19.00 horas) con en las Escolas no Xardín con una mirada al patrimonio arqueológico de la comarca. 

El protagonista será Antón Abel Rodríguez Casal, autor de la Carta arqueológica del partido judicial de Carballo y catedrático jubilado de la USC. Su charla lleva por título “A carta arqueolóxica da comarca de Bergantiños e o seu valor patrimonial 50 anos despois”, con entrada libre.

Continuarán el día 10 de septiembre con una jornada dedicada a Fernando Cabeza Quiles, estrechamente vinculado al trabajo desarrollado alrededor de la toponimia y participante habitual de estas jornadas. Se incluirá la intervención "Os nomes da terra", a cargo de la profesora experta en toponimia Rocío Romar Roel, así como una ruta por la microtoponimia carballesa guiada por Xurxo Souto. 

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