Casi 400 personas controlan la tensión y el azúcar en Carballo

Control de la tensión y el azúcar en Carballo CC

La nueva campaña de concienciación y control de la tensión arterial y de los niveles de azúcar impulsada por el Concello de Carballo comenzó este jueves con una excelente respuesta de la ciudadanía. Un total de 381 personas pasaron por el puesto instalado en la Praza do Concello, coincidiendo con el mercado semanal de los jueves.

La iniciativa está desarrollada por el alumnado de Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, dentro del obradoiro dual de empleo Lubiáns II, que se encargó de realizar las mediciones y concienciar a los vecinos sobre la prevención y la promoción de hábitos saludables.

El alcalde de Carballo, Daniel Pérez, y la concejala de Servizos Sociales, Maica Ures, se acercaron al puesto para conocer de primera mano la actividad y agradecer el trabajo del alumnado y del personal responsable del obradoiro.

Además, Maica Ures se sumó a los demás participantes y realizó las pruebas de control. La concejala destacó que "381 personas nunha única xornada demostra que existe un enorme interese por este tipo de accións sinxelas, accesibles e próximas á cidadanía, que serven para lembrarnos a importancia de prevención e e do control periódico da nosa saúde".

El alcalde y la concejala de Servizos Sociales en el control de tensión en Carballo CC

La concejala subrayó la importancia de la iniciativa “porque ao mesmo tempo que ofrecemos un servizo útil á veciñanza, o alumnado do Obradoiro Lubiáns II pode desenvolver unha práctica directamente relacionada coa formación que está recibiendo e en contacto real coas persoas".

La campaña continuará durante los próximos tres jueves de este mes, 10, 17 y 24 de septiembre. En el mes de octubre se trasladará a Coristanco, puesto que el obradoiro está promovido por los dos concellos. Desde el Concello recuerdan que las personas que dispongan de una libreta de control de la tensión y el azúcar que la lleven consigo para realizar las anotaciones oportunas e insisten en la importancia de realizar este tipo de controles periódicos para la labor de prevención.