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Carballo

El campo de fútbol de As Redondas contará con un nuevo césped artificial

El Concello de Cabana adjudicó este miércoles el cambio del terreno de juego

Redacción Carballo
03/09/2026 18:03
CAMPO AS REDONDAS
Campo de fútbol de As Eiroas
Cedida
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El campo de fútbol de As Redondas, en Cabana, contará con un nuevo césped artificial. El Concello adjudicó este miércoles el alquiler y sustitución del terreno de juego por un importe de 387.562,64 euros, con el objetivo de modernizar el firme y mejorar la práctica deportiva.

El alcalde de Cabana, José Muíño, explicó que se trata de una "modernización necesaria” ya que “cos anos o terreo foise desgastando e non se atopaba en condicións óptimas para practicar deporte”. “Decidimos substituír o céspede anterior e dar un salto a un de última xeración, co que imos mellorar o xogo dos deportistas, aumentar o confort dos usuarios e ademais alongar a durabilidade deste investimento”, afirma.

El nuevo césped abarca una superficie total de 6.427 metros cuadrados. Además, se renovarán las instalaciones complementarias de riego y pluviales, la iluminación LED del terreno de juego y los elementos deportivos como porterías y banderines de córner, además de las barandillas de seguridad. El contrato también incluye el mantenimiento durante siete años a partir de la recepción de las obras.

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