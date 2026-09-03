El campo de fútbol de As Redondas contará con un nuevo césped artificial

Campo de fútbol de As Eiroas Cedida

El campo de fútbol de As Redondas, en Cabana, contará con un nuevo césped artificial. El Concello adjudicó este miércoles el alquiler y sustitución del terreno de juego por un importe de 387.562,64 euros, con el objetivo de modernizar el firme y mejorar la práctica deportiva.

El alcalde de Cabana, José Muíño, explicó que se trata de una "modernización necesaria” ya que “cos anos o terreo foise desgastando e non se atopaba en condicións óptimas para practicar deporte”. “Decidimos substituír o céspede anterior e dar un salto a un de última xeración, co que imos mellorar o xogo dos deportistas, aumentar o confort dos usuarios e ademais alongar a durabilidade deste investimento”, afirma.

El nuevo césped abarca una superficie total de 6.427 metros cuadrados. Además, se renovarán las instalaciones complementarias de riego y pluviales, la iluminación LED del terreno de juego y los elementos deportivos como porterías y banderines de córner, además de las barandillas de seguridad. El contrato también incluye el mantenimiento durante siete años a partir de la recepción de las obras.