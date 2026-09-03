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Carballo

El patrimonio arqueológico, protagonista de la primera sesión de las Xornadas Carballo na Memoria

La primera jornada, con Antón Abel Rodríguez Casal en las Escolas do Xardín, estuvo muy concurrida 

Redacción Carballo
03/09/2026 20:24
Primera sesión de las Xornadas Carballo na Memoria
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Las Xornadas Carballo na Memoria arrancaron este jueves en las Escolas do Xardín con una mirada al patrimonio arqueológico de la comarca.

El protagonista de esta primera sesión fue Antón Abel Rodríguez Casal, autor de la Carta arqueológica del partido judicial de Carballo y catedrático jubilado de la USC. En su charla con el título “A carta arqueolóxica da comarca de Bergantiños e o seu valor patrimonial 50 anos despois”, destacó la importancia del patrimonio arqueológico en toda la zona, con diferentes intervenciones en los últimos años. 

Su intervención, moderada por Xosé Ameixeiras, con la participación de la concejala de Bibliotecas, Ángeles Pacoret, fue seguida por numerosas personas. 

Carballo na Memoria continuará el día 10 de septiembre con una jornada dedicada a Fernando Cabeza Quiles, estrechamente vinculado al trabajo desarrollado alrededor de la toponimia y participante habitual de estas jornadas. Se incluirá la intervención "Os nomes da terra", a cargo de la profesora experta en toponimia Rocío Romar Roel, así como una ruta por la microtoponimia carballesa guiada por Xurxo Souto. La programación finalizará el día 24 de septiembre

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