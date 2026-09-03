Jornada en Carballo sobre la marca de calidad IXP Castaña de Galicia

Manuel, ponente, y el edil de Medio Ambiente, Miguel Vales Cedida

El Fórum Carballo acogió este jueves una jornada dedicada a la marca de calidad IXP Castaña de Galicia, en la que una veintena de asistentes pudieron conocer las posibilidades productivas y comerciales vinculadas al cultivo del castaño.

Ha sido una sesión de carácter práctico, que ha permitido conocer toda la cadena de valor de la castaña, desde la planificación y puesta en marcha de una plantación hasta la comercialización, la industrialización y los mercados.

También se abordaron aspectos fundamentales para las personas interesadas en iniciar o mejorar una plantación, como variedades priorizadas, los polinizadores, las condiciones del suelo y el marco de plantación, así como las principales enfermedades y plagas.

La parte más técnica incluyó recomendaciones sobre e proceso de repoblación y se abordaron otros aspectos como el cierre perimetral de las parcelas, el riego o la fertilización.