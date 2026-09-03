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Carballo

Jornada en Carballo sobre la marca de calidad IXP Castaña de Galicia

Redacción Carballo
03/09/2026 20:51
Castaña
Manuel, ponente, y el edil de Medio Ambiente, Miguel Vales
Cedida
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El Fórum Carballo acogió este jueves una jornada dedicada a la marca de calidad IXP Castaña de Galicia, en la que una veintena de asistentes pudieron conocer las posibilidades productivas y comerciales vinculadas al cultivo del castaño.

Ha sido una sesión de carácter práctico, que ha permitido conocer toda la cadena de valor de la castaña, desde la planificación y puesta en marcha de una plantación hasta la comercialización, la industrialización y los mercados. 

También se abordaron aspectos fundamentales para las personas interesadas en iniciar o mejorar una plantación, como variedades priorizadas, los polinizadores, las condiciones del suelo y el marco de plantación, así como las principales enfermedades y plagas.

La parte más técnica incluyó recomendaciones sobre e proceso de repoblación y se abordaron otros aspectos como el cierre perimetral de las parcelas, el riego o la fertilización. 

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