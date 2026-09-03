“Pedimos opciones reales”: la lucha por ir en bus de Carballo al Chuac

Medio centenar de sanitarios y trabajadores del Chuac de la comarca se concentraron este jueves en Carballo R. Balsa

Para muchos trabajadores y sanitarios de la Costa da Morte, llegar al Hospital Universitario de A Coruña (Chuac) en transporte público sigue sin ser una alternativa real. Con los horarios, los transbordos y la saturación de algunas rutas, quienes deben estar a una hora concreta en el hospital se ven obligados a usar sus propios coches y a luchar por encontrar una plaza de aparcamiento.

Ante este panorama, más de 300 personas se han sumado ya a la iniciativa para solicitar a la Dirección Xeral de Mobilidade una línea directa de bus entre Carballo y el Chuac adaptada a los turnos. “Pedimos opciones reales”, resume una de sus portavoces, que este jueves se reunió con el alcalde carballés, Daniel Pérez, y el concejal Ramón Varela para trasladarles la reivindicación. Sobre la mesa pusieron una cifra significativa: alrededor de 320 trabajadores de la zona hospitalaria residentes en la Costa da Morte podrían beneficiarse directamente del servicio.

Un dato que sorprendió al regidor, que considera que la demanda “é razoable e pon enriba da mesa un problema real que afecta cada día a centos de persoas da nosa comarca”. “Se unha persoa non pode chegar ao seu posto de traballo á hora ou regresar á casa cando remata a quenda, ese transporte non lle resolve a necesidade”, señaló.

Dos de las portavoces de los promotores con Varela y Pérez, a la derecha Cedida

El Concello apoyará la propuesta y Pérez se comprometió a acompañar a los promotores cuando entreguen la solicitud formal a Mobilidade. Esta solicitud irá acompañada de una radiografía precisa de la demanda y para ello están realizando una encuesta entre los trabajadores. Ya han reunido 220 cuestionarios y esperan superar los 300 antes del día 10, cuando cerrarán el plazo. Después analizarán los resultados para determinar cuántas personas utilizarían el autobús en cada uno de los tres turnos y adjuntarán esos datos al escrito.

Rutas no adaptadas

El problema está, según señala una de las portavoces de la iniciativa, en que las conexiones actuales no permiten cubrir esas necesidades. Quien comienza su jornada antes de las 8.00 horas puede tomar el autobús que sale de Carballo a las seis, pero al llegar a A Coruña todavía debe enlazar con el transporte urbano para alcanzar el Chuac, lo que impide llegar a tiempo al cambio de turno. A ello se suma la saturación de algunas expediciones, que deja en ocasiones a viajeros en la parada.

Más de 200 personas apoyan la creación de una línea de autobús entre Carballo y el Chuac Más información

El coche se convierte así en una necesidad para muchos, pero aparcar en el entorno hospitalario es otro problema, especialmente para quienes trabajan de tarde. El estacionamiento privado ronda los 90 euros mensuales, a los que hay que sumar combustible y peajes. Las promotoras calculan que el nuevo servicio podría retirar cada día alrededor de medio centenar de coches y liberar esas plazas para pacientes y usuarios.

Una opción “funcional”

La propuesta pasa por una línea de uso público adaptada a los horarios laborales y con una demanda fija de partida. Muchos de sus potenciales usuarios recurrirían al servicio cinco o seis veces por semana. Aunque también hay pacientes interesados, por ahora las encuestas se limitan a los trabajadores. Las plazas que quedasen disponibles podrían ser utilizadas por otros viajeros. La demanda tampoco se limita a Carballo.

El BNG de Laxe denuncia que la Xunta no busca solución al transporte de los alumnos de Traba Más información

Hay trabajadores interesados de municipios como Laxe o Vimianzo, que podrían desplazarse en coche hasta la capital de Bergantiños para tomar allí el autobús. “Tiene que ser funcional”, incide la portavoz. También podría estudiarse una parada en A Laracha, donde existe un importante número de potenciales usuarios. El destino beneficiaría más allá del Chuac. La línea podría ser utilizada por trabajadores del Centro Oncológico, el San Rafael y el Hospital de Oza, además de profesores que trabajan cerca del Materno, por lo que consideran la opción como “posible viable y funcional”.