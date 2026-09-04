'Che de Bastián': el zapatero y electricista autodidacta que además atendía un bar en A Milagrosa

Los cinco integrantes de la comisión pionera de las fiestas de A Milagrosa, con Che de Bastián arriba a la derecha Cedida

El barrio carballés de A Milagrosa alzó este viernes el telón de la nueva edición de los festejos de A Milagrosa y lo hizo con el tradicional pregón 'in memorian' con el que se sigue recordando a vecinos que, con su trabajo y ejemplo en unos tiempos nada fáciles, contribuyeron a crear comunidad, a reforzar la unión y a escribir la historia del pueblo.

En esta ocasión se recordó la figura de José Ramón Fraga Serrano 'Che de Bastián' y de su esposa Maruja, los fundadores del mítico bar Bastián, famoso en toda la comarca por sus raciones de bacalao aunque ahora lleva ya unos años cerrado.

Para hablar de Che de Bastián nadie mejor que su nieto Bastián Otero Fraga. Con tan solo 24 años y recién salido de la Universidad tuvo que lidiar con su primer pregón, reto del que salió airoso a pesar de su queja inicial: "Os mozos hoxe estudamos moito, pero a carreira de dar pregóns aínda non a teñen na facultade!".

Empezó reconociendo el profundo honor que sentía por el hecho de que la comisión de fiestas le escogiese para pronunciar "un pregón que leva dentro moito máis ca palabras, leva memoria, leva agarimo e leva o orgullo profundo dunha familia que lle debe case todo a este barrio".

Pasó luego a centrarse en la figura de su abuelo, "porque a historia da Milagrosa non se pode contar sen a pegada de xente coma el e coma a de miña avoa Maruja".

Talento y curiosidad sen límites

Che de Bastián nació en 1935 en el lugar da Chárrua, en la parroquia de Sofán. Era el mayor de seis hermanos y, según explicó su nieto, desde siempre tuvo un don especial: "Un talento natural e unha curiosidade sen límites".

Para ilustrar su afirmación, Pablo Otero tiró de un ejemplo práctico: "Sen pisar un taller nin ter quen lle ensinase, púxose a mirar como se facía e rematou convertido en zapateiro autodidacta".

El fútbol sería otra de sus pasiones. "Era un tolo do Deportivo, unha paixón desas que hoxe case non se ven".

El pregonero siguió optando por poner ejemplos a un público entregado al relato: "Comezou a coser balóns desfarrapados e a fabricar botas de fútbol aproveitando retallos e zapatos vellos para os rapaces de Sofán. E con iso fundou o primeiro equipo do lugar!".

Para completar la equipación de esos pioneros del fútbol en Sofán recurriría a comprar las camisetas en la tienda coruñesa Cuenca y Botana, "e como non podía ser doutra forma, tiñan que ser brancas e azuis. O Depor mandaba!".

Esa pasión por los colores blanquiazules le llevó incluso a lucir un pin del Deportivo en la solapa de la chaqueta el día de su boda con Maruja.

Su carácter inquieto- "tiña sempre a cabeza a cen por hora"- le llevaría a ejercer una segunda profesión. "Sen cursos nen manuais, aprendeu tamén o oficio de electricista, só con observación, intelixencia e moita maña", explicó su nieto.

En 1965 el matrimonio se trasladaría de Sofán a Carballo, concretamente al barrio de A Milagrosa. Allí abrieron el bar Bastian, en donde "mentres atendía a barra, seguía arranxando calzado e facendo traballos de electricidade. O meu avó tiña tempo para todo".

Primeras fiestas del barrio

Al poco de llegar Che de Bastián y cuatro vecinos más- Jesús Rey, Rufino Louzao, José Gómez y Manuel Caamaño- decidieron formar la primera comisión de fiestas de A Milagrosa. "Hoxe, case sesenta anos despois daqueles primeiros festexos, dá un orgullo enorme mirar para atrás e ver o froito da ilusión e do traballo deses homes que querían darlle vida e alegría ao barrio", destacó el pregonero.

El propio Pablo explicó que esos primeros festejos del barrio fueron en octubre y estuvieron marcados por las fuertes lluvias, por lo que los organizadores acordaron de cara al turo adelantar la celebración al primer fin de semana de septiembre. "A mellor decisión da historia do barrio, sen dúbida!", añadió rotundo.

El ponente recordó con añoranza los domingos de feria en los que salía a pasear con su abuelo mientras la cocina del bar "botaba fume servindo pratos e pratos de callos e bacallau" cocinados por su abuela Maruja.

"Pero o bar Bastián tiña algo máis ca boa comida. Tiña alma. E esa alma dáballa a calidade humana dos meus avós". Destacó así de ellos "esa xenerosidade sen pretensións, esa porta aberta a todo o mundo e ese respecto profundo polos veciños foron marca da casa. Así foi como eles, xunto con tantas outras familias, axudaron a construír a comunidade forte, acolledora e unida que hoxe somos".

Pablo Otero Fraga acabó lanzando un doble mensaje a los vecinos presentes en la plaza: la necesidad de mantener ese orgullo de barrio que crearon los antepasados y de reconocer el esfuerzo de la actual comisión de fiestas que mantiene "ben viva" la "esencia da Milagrosa".

"Vós", les dijo a los organizadores, "sabedes ben as dores de cabeza, as horas roubadas ao sono e o traballo invisíbel que hai detrás de cada detalle para que hoxe o resto do barrio só teña que preocuparse de desfrutar".

Por ello, quiso acabar su alocución lanzando un brindis "polos que xa non están pero nos deixaron o camiño feito, por esa primeira comisión do 66, pola comisión de hoxe que colleu o testemuño con tanto entusiamo, polos meus avós Bastián e Maruja, e por cada un de vós".

Reconocimiento para la comisión de 1966

Antes del pregón, la comisión organizadora de los festejos, tributó un acto de reconocimiento al propio José Ramón Fraga Serrano "Xan de Bastián" y a los otros cuatro vecinos que hace ahora 60 años conformaron la primera comisión de fiestas de A Milagrosa de Carballo: Jesús Rey, Rufino Louzao, José Gómez y Manuel Caamaño. De los cinco, sólo el último sigue vivo por lo que fue obsequiado con una "rolla" con la imagen de A Milagrosa.

No fue el único detalle por parte de la comisión que preside José Luis Barca, que también se acordó de Elvira Suárez Queijo, una vecina del barrio que el pasado lunes cumplió 100 años.