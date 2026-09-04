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Carballo

El BNG urge a la Xunta a ampliar las plazas de comedor en los colegios Bergantiños y Fogar de Carballo

El diputado Óscar Ínsua exige a Educación que habilite de cara a este curso una solución efectiva para los 66 alumnos que no pueden acceder al servicio

Redacción Carballo
04/09/2026 19:03
Un grupo de escolares esperando para entrar en el colegio Fogar de Carballo
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El diputado del BNG por la Costa da Morte, Óscar Ínsua, presentó en el Parlamento de Galicia una iniciativa en la que pide a la Xunta que adopte con carácter inmediato las medidas necesarias para ampliar las plazas de los comedores escolares del CEIP Bergantiños y CEIP Fogar de Carballo, de tal forma que ningún solicitante quede sin poder hacer uso de dicho servicio.

Insua pretende que la Consellería de Educación garantice una solución de cara al presente curso a los 66 alumnos y alumnas que están en lista de espera en ambos centros para hacer uso del comedor, adoptando para ello las medidas estructurales, organizativas, de personal o de ampliación de turnos que resulten necesarias. 

El parlamentario pide también que se modifique la normativa en vigor respecto al acceso al comedor escolar, que establece que el alumnado escolarizado en un centro distinto del que le corresponde por su área de influencia, a consecuencia de decisiones de índole familiar o personal, no tendrá derecho al comedor escolar.

El nacionalista pide que la exclusión mencionada solo sea aplicable cuando el centro que corresponde al alumnado por su área de influencia disponga igualmente de servicio de comedor.

Desde el BNG explican que el CEIP Bergantiños cuenta con 545 alumnos y alumnas, dispone de 150 plazas de comedor escolar, y tiene una lista de espera de 37 niños. Por su parte, en el CEIP Fogar hay 653 alumnos y alumnas, con 264 plazas de comedor y una lista de espera de 29 escolares.

“Se queremos que o rural non acabe despoboado, a Xunta ten que ofrecer con garantías este tipo de servizos, que axudan a conciliar a vida laboral, familiar e escolar, e modificar as normas que hoxe non teñen sentido, como a de excluír do comedor directamente aos usuarios que non pertencen á área de influencia do colexio”, finalizá diciendo Óscar Ínsua.

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