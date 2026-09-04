El FIOT regresa a Carballo con 43 espectáculos, 8 estrenos absolutos y 9 en Galicia 

Participantes en la presentación del festival Vane Rábade

El Festival Internacional Outono de Outono de Teatro (FIOT) de Carballo llega a su edición número 35 con el lema “Cando todo cae, ven ao teatro”, que se celebrará entre los días 23 de septiembre y 31 de octubre. El tema central de este año viene marcado por el colapso, tal como destacaron ayer en la presentación del programa, con la participación de las entidades organizadoras y colaboradoras, algunas compañías y artistas.

El director del festival, Alberto Sueiro, hizo suyo el lema de esta edición y animó a todos a acudir al certamen carballés. “Cando todo cae, ven ao teatro, é o mellor nestes tempos tan complexos”, indicó, confiando en que el FIOT estará de nuevo a la altura de las exigencias del público. Sueiro está convencido de que en estos tiempos convulsos “a escena pode salvar a nosa realidade”, al tiempo que destacó la apuesta por una “proposta moi ambiciosa” que se acerca “á crise dos corenta”.

Así, el colapso se convierte en el escenario de un nuevo comienzo, y el festival supone una invitación “a mirar ao presente, cuestionar o establecido e imaxinar outras posibilidades”.

El director de la Axencia Galega de Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil, definió al festival como “un dos grandes escaparates para a creación escénica e para o encontro das compañías do público en Galicia” e indicó en su capacidad para combinar “a presenza de propostas chegadas de diferentes territorios coa atención continuada no talento e á produción galegos”.

El FIOT reunirá un año más en Carballo a lo mejor de la escena actual durante cinco semanas, con las diferentes propuestas en el programa de sala, la Rúa dos Contos, Teatro de Rúa, FIOT en Ruta, FIOTeen, FIOTiño, OTNI y Micro-Escenas M2. En la programación se encuentran figuras destacadas como Alba Flores, Alberto Velasco, Esther Carrodeguas, Andrés Lima, Carles Sans, Chévere, María Velasco, Mofa e Befa o El Brujo, entre otras. En total serán 43 espectáculos, con 8 estrenos absolutos, 9 en Galicia procedentes de dos países (España y Portugal) y de ocho comunidades autónomas.

También habrá coproducciones, residencias artísticas y una veintena de actividades para todos los públicos. Se ha diseñado una cuidada selección de propuestas que recorren diferentes lenguajes, formatos y miradas sobre el presente, con una especial presencia de la creación contemporánea.

El programa de sala abrirá el sábado 3 de octubre con la compañía Chévere y su última creación “ICTUS (Anatomía de A derradeira leición de Castelao”, una pieza de teatro documental coproducida por el Centro Dramático Galego, que parte del emblemático cuadro de Castelao para una reflexión individual y colectiva. El 9 de octubre la portuguesa Companhia do Chapito regresa al festival con su particular revisión cómica de “Odisea”, y al día siguiente se estrenará en Galicia “Las gratitudes”, un aclamado montaje a partir del fenómeno literario de Delphine de Vigan, con Gloria Muñoz al frente de un reparto dirigido por Juan Carlos Fisher.

La programación de sala continúa el sábado 17 con “Libres!!!”, de Esther Carrodeguas, protagonizado por Alba Flores y dirigida por el Premio Nacional de Teatro Andrés Lima. El 23 será el estreno absoluto de “A arte da guerra”, de Mofa e Befa, una coproducción del FIOT, para continuar al día siguiente con “Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos”, de María Velasco. El viernes 30 llegará Titzina, que iniciará la gira de “Disección de la bondad en tres actos”, para concluir el día 31 con Rafael Álvarez, El Brujo y “La segunda venida de Cristo o el yoga de Jesús”.

Participantes en la presentación del festival con la tarta de cumpleaños Vane Rábade

El ciclo OTNI (Obxecto Teatral Non Idenfiticado) vuelve a ofrecer una de las apuestas más arriesgadas del festival, como es habitual, con una programación que reúne nuevas voces, lenguajes híbridas y propuestas que exploran los límites de la creación escénica. El 1 de octubre Carlota Mosquera y su compañía abrirán la sección con “Ninguén tira fotos nos enterros”, una autoficción sobre la muerte y la memoria desde la mirada de una niña, que llega al FIOT en formato grande después de nacer en el M2 de 2023, donde obtuvo el premio a la mejor interpretación.

El domingo 11 será el turno de “Yo nací en un surco de judías”, de almealera, Premio Fetén 2026 al mejor espectáculo. El jueves 15 el investigador gallego Álvaro Corral Cid presentará “Asoballada por fentos”; el viernes 16, la compañía catalana PsiRC estrenará en Galicia “Cosas pequeñas”; el domingo 18 habrá un nuevo estreno en Galicia, “Doce metros cuadrados de piel”, con La Rueda Teatro Social; y el domingo 25 será el punto final de este ciclo con “Solo quería bailar”, de Olalla Hernández.

La Rúa dos Contos convertirá de nuevo los bares, cafés y otros espacios cotidianos en escenarios para la palabra, el humor, la improvisación ya la retranca, con propuestas de lo más variado como “¡Por fin me voy!”, la despedida escénica de Carles Sans, fundador de Tricicle, que celebra 45 años de trayectoria; “As ben dadas”, de Atenea García, que recupera con humor las historias de las disidencias sexuales en Galicia; “A historia vaxenial”, de Raquel Nogueira e Iván Marcos, un irreverente viaje por la representación del cuerpo femenino a lo largo de la historia; “Pequenos pero faltóns”, de Adrián do Regenco y Pablo Alvite, sobre las contradicciones de la vida cotidiana desde la nueva retranca gallega; y “La voz del becario show”, de El Famoso Trino, que lleva a los escenarios su sátira viral de la falsas noticias.

Xograr de Outono

La programación se completa con historias de la memoria oral de Galicia de la mano de Carmen Conde, la poesía acústica con Lúa Mosquetera y el humor imprevisible de Josito Porto, además de la improvisación de Fábrica de Impro y la sesión musical de DJ Maikel.

Antonio Porteiro será el nuevo Xograr de Outono 2026 del FIOT, tal como anunciaron durante la presentación. Porteiro es el responsable técnico del festival desde hace 25 años, y una de las personas imprescindibles para entender la historia y el presente de esta cita, siendo una pieza fundamental en la programación del certamen.

El alcalde de Carballo, Daniel Pérez, también destacó la importancia del festival, siendo un referente en toda Galicia. El acto de presentación estuvo amenizado con el espectáculo “Unha señora orquestra”, de Torta Torta, muy aplaudido por los asistentes.