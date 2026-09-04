El MercaEdillo se celebrará el fin de semana del 11 al 13 de septiembre con descuentos que alcanzarán el 80 por ciento

Asistentes al acto de presentación de la feria posando en la Praza do Concello de Carballo Cedida

La edición de este año del MercaEdillo de Carballo durará medio día más´. La feria de oportunidades que organiza el Centro Comercial Aberto de Carballo (CCA) tendrá lugar el fin de semana del 11 al 13 de septiembre, con la principal novedad de que adelantará su horario de apertura al viernes por la mañana (10.00) para favorecer el volumen de ventas de los comercios participantes.

“Queremos probar unha fórmula diferente que permita adiantar as compras, facilitar o acceso á feira e favorecer que os comercios poidan comezar a campaña de vendas desde primeira hora”, señaló la presidenta del CCA, Silvana Rama, durante el acto de presentación al respecto dela novedad introducida.

El cambio responde también a la voluntad del CCA de hacer evolucionar el formato de la feria y adaptarlo a las necesidades tanto de los establecimientos como de su clientela. Más horas, más oportunidades y una mejor distribución de las visitas a lo largo de las tres jornadas.

De este forma, durante todo el fin de semana la zona de O Rego de A Balsa se volverá a convertir en un gran escaparate comercial al aire libre, con propuestas de más de una treintena de establecimientos y descuentos de hasta el 80% en moda, calzado, deporte, alimentación, juguetes, complementos, artículos de segunda mano y mucho más.

El MercaEdillo contará este año con 21 stands en el recinto de Rego de A Balsa, a los que se sumarán 16 establecimientos que participarán desde sus propios locales. En total, más de 35 negocios estarán implicados directamente en una de las principales citas comerciales del calendario carballés.

“O MercaEdillo é unha cita consolidada porque detrás hai un comercio local dinámico, que sabe renovarse e buscar novas fórmulas para atraer público. Desde o Concello queremos seguir acompañando ese esforzo, porque cada persoa que escolle mercar en Carballo está contribuíndo a manter actividade económica, emprego e vida nas nosas rúas. E iso é especialmente importante nunha vila que sempre tivo no comercio e nas feiras unha parte esencial da súa identidade”,señaló el alcalde carballés, Daniel Pérez, durante la presentación.