Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

La solidaridad corre por las venas de Carballo: las donaciones de sangre crecen un 19%

La ADOS inició este jueves una nueva campaña con una unidad móvil instalada en la Praza do Concello

A. Pérez Cavolo
04/09/2026 20:08
El alcalde de Carballo Daniel Pérez, donando sangre
El alcalde de Carballo Daniel Pérez, donando sangre
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Cada vez son más los carballeses que deciden dedicar unos minutos de su tiempo a un gesto capaz de ayudar a salvar vidas. Así lo demuestra el hecho de que las donaciones de sangre hayan crecido un 19,4% en el municipio en apenas tres años, una evolución que permite a Carballo situarse además seis puntos por encima de la media gallega.

Las cifras reflejan un incremento sostenido de la participación. En 2023 se contabilizaron 1.198 donaciones, mientras que en 2025 se alcanzaron las 1.431. Son 233 más en dos años y una tasa que supera claramente las 39 donaciones por cada 1.000 habitantes que se registran de media en Galicia.

Carballo tiene estos días una nueva oportunidad para seguir aumentando esas cifras. La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) inició este jueves una nueva campaña con una unidad móvil instalada en la Praza do Concello, donde permanecerá hasta el sábado para facilitar que los vecinos puedan donar.

Que a participación siga medrando demostra o compromiso solidario da nosa veciñanza. Temos que seguir sumando, porque cada doazón contaDaniel Pérez, alcalde de Carballo

El alcalde, Daniel Pérez, fue precisamente uno de los que se acercaron durante la primera jornada. El regidor aprovechó para agradecer la respuesta que están ofreciendo los vecinos y animó a mantenerla. “Doar sangue é un xesto que nos leva moi pouco tempo, pero que pode ser decisivo para outra persoa”, destacó.

Pérez considera que el crecimiento registrado en los últimos años evidencia el compromiso de los carballeses. “Que a participación siga medrando demostra o compromiso solidario da nosa veciñanza. Temos que seguir sumando, porque cada doazón conta”, señaló.

400 donaciones cada día

La importancia de mantener esa respuesta se entiende al trasladar las cifras al conjunto de Galicia. Los hospitales necesitan alrededor de 400 donaciones diarias para garantizar el abastecimiento adecuado de componentes sanguíneos. Una necesidad que se mantiene durante los doce meses del año y que hace especialmente importante conservar una participación estable también después del verano.

El autobús de ADOS en una de sus estancias en la Praza do Concello

Carballo llama a la colaboración ciudadana para la donación de sangre en verano

Más información

ADOS recuerda que, con carácter general, pueden donar sangre las personas mayores de 18 años que pesen más de 50 kilos y cumplan los requisitos sanitarios establecidos.

La campaña que se desarrolla esta semana en la Praza do Concello permitirá seguir sumando donaciones hasta este sábado y comprobar si Carballo mantiene una tendencia que en solo tres años ha elevado notablemente su participación. Quienes tengan dudas sobre si pueden donar o sobre el propio proceso pueden resolverlas a través del teléfono gratuito de ADOS, el 900 100 828.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Los cinco integrantes de la comisión pionera de las fiestas de A Milagrosa

'Che de Bastián': el zapatero y electricista autodidacta que además atendía un bar en A Milagrosa
Manuel Froxán Rial
Participantes en la presentación del festival

El FIOT regresa a Carballo con 43 espectáculos, 8 estrenos absolutos y 9 en Galicia
redacción carballo
Mirna Gómez Aranda, vecina de Foz, con el coche que compró en Berocasión y el premio

Una vecina de Foz se lleva el premio estrella de Berocasión: combustible gratis durante un año
redacción carballo
El alcalde de Carballo Daniel Pérez, donando sangre

La solidaridad corre por las venas de Carballo: las donaciones de sangre crecen un 19%
A. Pérez Cavolo