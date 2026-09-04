La solidaridad corre por las venas de Carballo: las donaciones de sangre crecen un 19%

El alcalde de Carballo Daniel Pérez, donando sangre Cedida

Cada vez son más los carballeses que deciden dedicar unos minutos de su tiempo a un gesto capaz de ayudar a salvar vidas. Así lo demuestra el hecho de que las donaciones de sangre hayan crecido un 19,4% en el municipio en apenas tres años, una evolución que permite a Carballo situarse además seis puntos por encima de la media gallega.

Las cifras reflejan un incremento sostenido de la participación. En 2023 se contabilizaron 1.198 donaciones, mientras que en 2025 se alcanzaron las 1.431. Son 233 más en dos años y una tasa que supera claramente las 39 donaciones por cada 1.000 habitantes que se registran de media en Galicia.

Carballo tiene estos días una nueva oportunidad para seguir aumentando esas cifras. La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) inició este jueves una nueva campaña con una unidad móvil instalada en la Praza do Concello, donde permanecerá hasta el sábado para facilitar que los vecinos puedan donar.

Que a participación siga medrando demostra o compromiso solidario da nosa veciñanza. Temos que seguir sumando, porque cada doazón conta Daniel Pérez, alcalde de Carballo

El alcalde, Daniel Pérez, fue precisamente uno de los que se acercaron durante la primera jornada. El regidor aprovechó para agradecer la respuesta que están ofreciendo los vecinos y animó a mantenerla. “Doar sangue é un xesto que nos leva moi pouco tempo, pero que pode ser decisivo para outra persoa”, destacó.

Pérez considera que el crecimiento registrado en los últimos años evidencia el compromiso de los carballeses. “Que a participación siga medrando demostra o compromiso solidario da nosa veciñanza. Temos que seguir sumando, porque cada doazón conta”, señaló.

400 donaciones cada día

La importancia de mantener esa respuesta se entiende al trasladar las cifras al conjunto de Galicia. Los hospitales necesitan alrededor de 400 donaciones diarias para garantizar el abastecimiento adecuado de componentes sanguíneos. Una necesidad que se mantiene durante los doce meses del año y que hace especialmente importante conservar una participación estable también después del verano.

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ADOS recuerda que, con carácter general, pueden donar sangre las personas mayores de 18 años que pesen más de 50 kilos y cumplan los requisitos sanitarios establecidos.

La campaña que se desarrolla esta semana en la Praza do Concello permitirá seguir sumando donaciones hasta este sábado y comprobar si Carballo mantiene una tendencia que en solo tres años ha elevado notablemente su participación. Quienes tengan dudas sobre si pueden donar o sobre el propio proceso pueden resolverlas a través del teléfono gratuito de ADOS, el 900 100 828.