Una vecina de Foz se lleva el premio estrella de Berocasión: combustible gratis durante un año

Mirna Gómez Aranda, vecina de Foz, con el coche que compró en Berocasión y el premio Cedida

La última edición de Berocasión sigue dejando alegrías después de apagar sus motores en Carballo. Mirna Gómez Aranda, vecina de Foz (Lugo), ha sido la ganadora de uno de los premios estrella sorteados durante la feria: 1.200 euros en combustible, repartidos en 100 euros mensuales durante todo un año.

La afortunada participó en el sorteo después de adquirir su nuevo vehículo durante Berocasión, la feria de vehículos de ocasión organizada por la Asociación de Xóvenes Empresarios de Bergantiños (Axober).

Gómez Aranda recogió ahora su nuevo coche en Corgal Automóviles Kia Coruña y comenzó también a disfrutar del premio, que le permitirá disponer cada mes de 100 euros para repostar en la estación de servicio Shell de As Labradas.