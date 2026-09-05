Carballo volverá a caminar contra el cáncer el próximo 4 de octubre

Una de las ediciones anteriores de la andaina contra el cáncer de Carballo Archivo

Carballo volverá a unir deporte y solidaridad el próximo domingo 4 de octubre con una nueva edición de ‘Carballo en marcha contra o cancro’, la andaina solidaria organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer en Carballo con la colaboración del Concello.

La marcha partirá a las 11.00 horas de la Praza do Concello y tendrá un recorrido de cinco kilómetros. La participación tendrá un precio de 5 euros para los adultos y 3 euros para los niños y niñas de hasta 12 años.

La jornada estará amenizada por el grupo de gaitas de la Banda Municipal del Concello de Carballo, que acompañará una convocatoria concebida también como una jornada de encuentro y concienciación. La organización recuerda, además, que quienes no puedan participar en la caminata pero quieran colaborar tienen la posibilidad de adquirir un Dorsal Solidario.

Inscripciones abiertas

Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción presencialmente en la Biblioteca Rego da Balsa, en la calle Buenos Aires; en el local de la Asociación Española Contra el Cáncer, Xunta Local de Carballo, situado en la Praza de Abastos de la calle Cervantes; y en la Librería Clarión, en la calle Valle Inclán, número 3. También se ha habilitado la inscripción a través de internet.