La regueifa vuelve a unir generaciones en Carballo

La primera sesión del nuevo curso de la Escola de Regueifa de Carballo celebrada el viernes Cedida

Niños, jóvenes y adultos volvieron a reunirse este viernes alrededor de la improvisación, la retranca y el verso. La Escola da Regueifa de Carballo acaba de comenzar su quinto curso manteniendo una de sus principales señas de identidad: reunir a personas de diferentes generaciones para aprender y practicar una tradición oral especialmente vinculada a Bergantiños.

La iniciativa comenzó su andadura en el curso 2022-2023 impulsada por el Servizo de Normalización Lingüística y continúa dirigida por la regueifeira Lupe Blanco. Desde entonces ha ido consolidándose como un espacio estable para aprender los códigos de la improvisación oral en verso, pero también para favorecer nuevos ámbitos en los que utilizar el gallego.

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En estos cinco cursos, sus participantes han llevado la regueifa a diferentes escenarios de la vida cultural y social de Carballo, desde el mercado municipal hasta establecimientos hosteleros a través de la Liga da Regueifa, además de fiestas y citas como la Praza dos Libros.

El quinto curso acaba de comenzar, pero la participación continúa abierta. Las personas interesadas pueden ponerse en contacto con el Servizo de Normalización Lingüística del Concello de Carballo a través del correo electrónico snl@carballo.gal.