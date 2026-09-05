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Carballo

Las fiestas de A Milagrosa mantienen vivo el pulso de un barrio fiel a sus tradiciones

Los carballeses se volcarán este domingo con el día grande de la Virxe tras una jornada de trabajo y diversión

A. Pérez Cavolo
05/09/2026 20:25
La baixada de carros de bola y la elaboración de las alfombras florales centran la atención de la tarde de fiestas en A Milagrosa
Jóvenes y mayores participan esta tarde en la elaboración de las alfombras florales
Raúl López Molina
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Hay tradiciones que explican un barrio mejor que cualquier programa de fiestas. En A Milagrosa (Carballo) una de ellas vuelve a reunir este sábado a reunir a decenas de vecinos en torno a flores, pétalos, viruta y horas de trabajo compartido. Durante toda la tarde y hasta bien entrada la noche, niños, jóvenes y mayores trabajan rodilla en tierra para confeccionar las alfombras florales que este domingo engalanarán el paso de la Virxe da Milagrosa en el día grande de las fiestas

Lola de Queipa y Mari Carmen Ríos supervisando las numerosas cajas y sacas de viruta teñida de distintos colores que almacenan en el Baixo do Lerio

“La alfombra floral de A Milagrosa es un homenaje del barrio a la Virgen”

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Es el punto final de meses de trabajo que se intensificó esta última semana. Ya el viernes, mientras arrancaban las celebraciones, numerosas manos se afanaban en deshojar flores, separar pétalos y dejar clasificados los materiales que están siendo trasladados al asfalto, sumando un ingrediente más a todo este esfuerzo: el calor. 

A pesar de las altas temperaturas, los vecinos disfrutan de un gran jornada festiva, con una multitudinaria sardiñana popular animada por la macro sesión vermú del Tren da Unha, la Disco Móvil Impacto y DJ Franstone. 

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Sardinas y calor en las Festas da Milagrosa

El barrio carballés de A Milagrosa celebró este sábado una concurrida sardiñada incluida en el programa de las fiestasVer más imágenes

Además, la baixada de carros de bolas hizo las delicias de grandes y pequeños, que se lo pasaron en grande, mientras diferentes generaciones, elaboran las ofrendas florales para la Virgen, en unas fiestas que que mantienen vivo el corazón del barrio cada septiembre desde hace 60 años con sus fiestas. 

Así lo recordó el viernes el pregonero de este año, Pablo Otero Fraga, nieto de José Fraga Serrano, Che de Bastián, al que se le dedicó, como marca la tradición del barrio el pregón ‘in memorian’. Pablo, de 24 años puso voz al homenaje del barrio a uno de los fundadores de las fiestas en 1966 fiestas junto a Jesús Rey, Rufino Louzao, José Gómez y Manuel Caamaño (el único que sigue vivo). 

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Tarde de diversión y trabajo en A Milagrosa

La baixada de carros de bola y la elaboración de las alfombras florales centran la atención de la tarde de fiestas en A MilagrosaVer más imágenes

“Dá un orgullo enorme mirar para atrás e ver o froito da ilusión e do traballo deses homes que querían darlle vida e alegría ao barrio”, aseguró Pablo. Ese espíritu continúa. El pregonero cerró brindando “polos que xa non están pero nos deixaron o camiño feito, por esa primeira comisión do 66, pola comisión de hoxe que colleu o testemuño con tanto entusiasmo […] e por cada un de vós”. 

Pablo Otero, pregonero de las fiestas de A Milagrosa 2026 de Carballo

'Che de Bastián': el zapatero y electricista autodidacta que además atendía un bar en A Milagrosa

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Después de una intensa jornada de trabajo, el barrio carballés se prepara para celebrar su día grande este domingo. Os Máquinas recorrerán el barrio desde las 10.00 horas y, a las 12.30, comenzará la misa solemne, seguida de la procesión sobre las alfombras florales. A las 14.00 horas tomará el relevo la orquesta D’Noche con la sesión vermú, seguida de una macrosesión con Disco Móvil Impacto y los DJ Bermúdez y Drew. D’Noche regresará al escenario para la última verbena

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redacción carballo