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Carballo

Una tarde para volver a los años del Leus

Cerca de 120 exalumnos del antiguo colegio carballés se reunieron este sábado en el Punta del Este

A. Pérez Cavolo
05/09/2026 19:22
Cerca de 200 exalumnos del antiguo colegio Leus de Carballo se reencontraron este sábado en el restaurante Punta del Este
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Raúl López Molina
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El viejo Colegio Leus está a punto de desaparecer del paisaje de Carballo, pero este sábado quedó claro que harán falta muchos más años para borrarlo de la memoria de quienes pasaron por sus aulas. Cerca de 120 antiguos alumnos se reunieron en el restaurante Punta del Este para compartir una jornada de convivencia que tuvo mucho de regreso a aquellos años de pupitres, profesores, compañeros y amistades que, en muchos casos, han sobrevivido al paso del tiempo.

La cita permitió reunir a alumnos de distintas generaciones de un centro que durante décadas formó parte de la vida educativa de Carballo y de toda la comarca. Algunos continúan viéndose habitualmente; otros aprovecharon la ocasión para reencontrarse después de mucho tiempo. 

Cerca de 200 exalumnos del antiguo colegio Leus de Carballo se reencontraron este sábado en el restaurante Punta del Este
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Raúl López Molina

La jornada comenzó con una sesión vermú y continuó alrededor de la mesa con el ágape preparado por el restaurante Punta del Este. La respuesta estuvo a la altura de las mejores previsiones de los organizadores, que cuando comenzaron a preparar la convocatoria calculaban que podrían reunir entre 150 y 200 comensales.

Un recuerdo especialmente presente

El encuentro llegó, además, en un momento especialmente significativo para la historia del Leus. Esta misma semana se conocía la venta del antiguo edificio de la calle Álvarez de Sotomayor, que será demolido para permitir la construcción de viviendas. Después de años de abandono y deterioro, su desaparición pondrá fin a la presencia física de uno de los espacios más reconocibles de la historia educativa reciente de Carballo.

Cerca de 200 exalumnos del antiguo colegio Leus de Carballo se reencontraron este sábado en el restaurante Punta del Este
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Raúl López Molina

La trayectoria del colegio, sin embargo, comenzó mucho antes de llegar a ese inmueble. El Leus inició su actividad en el curso 1957-1958, tuvo su primera ubicación en la Gran Vía, pasó posteriormente por Vázquez de Parga y finalmente se trasladó a Álvarez de Sotomayor. Durante décadas recibió a estudiantes de Carballo y de otros puntos de la comarca, hasta que en 2003 llegó el cambio de etapa que daría paso a Artai.

Detrás de esta última reunión estuvo un amplio equipo formado por José Manuel Cameán, Benigno Rodríguez, Juan Carlos Díaz, Antonio Pacoret, José Antonio Viña, Raúl Vecino, María Fuentes, Marilines Gallego, Charo Mato, José González, José Luis García, María Teresa Dosil y María Milagros Rey, que meses atrás comenzó a dar forma a la convocatoria. 

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