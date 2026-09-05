Una treintena de diseños competirán por dar forma al nuevo corazón cultural de Carballo

Público del FIOT en el actual auditorio del Pazo da Cultura Archivo

El futuro nuevo equipamiento cultural de Carballo ya tiene una treintena de posibles versiones. El concurso de arquitectura convocado para diseñar el complejo que reunirá un auditorio, un espacio polivalente y el Conservatorio Municipal de Música cerró este viernes el plazo de presentación con alrededor de 30 propuestas, una participación que permitirá elegir entre un amplio abanico de soluciones para uno de los principales proyectos que afrontará el municipio en los próximos años.

El Concello optó por un concurso anónimo, organizado en colaboración con el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), para que la elección se realice atendiendo a la calidad de las propuestas, tal y como lo hizo en el diseño del futuro edificio de entidades sociales. El procedimiento tendrá dos fases y el siguiente paso estará en manos de un jurado especializado, que seleccionará cinco ideas para que sus autores las desarrollen como anteproyectos.

El reto no es menor. El futuro complejo tendrá 4.030 metros cuadrados útiles y estará compuesto por tres módulos interconectados pero capaces de funcionar de manera autónoma. Esta distribución permitirá construirlos y ponerlos en servicio por fases manteniendo una concepción común.

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Un auditorio con 650 butacas

La pieza de mayor tamaño será el auditorio, con 2.265 metros cuadrados útiles y capacidad para 650 espectadores distribuidos en al menos dos niveles. Dispondrá de una caja escénica de 16 metros de ancho, fondo y altura, camerinos, almacenes y espacios técnicos y administrativos.

El vestíbulo tampoco se concibe únicamente como lugar de paso. Deberá poder acoger recepciones, exposiciones, ferias o congresos, ampliando así las posibilidades de utilización del edificio.

Otros 1.000 metros cuadrados se reservarán para el módulo polivalente. Allí convivirán salas destinadas al teatro, danza y música tradicional con espacios de formación y reunión, un salón de actos para entre 75 y 100 personas y una cafetería que podrá funcionar independientemente. Una de sus principales piezas será un área juvenil de 300 metros cuadrados preparada para propuestas tecnológicas, culturales, formativas y de ocio creativo.

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El Conservatorio Municipal ocupará el tercer módulo, con 765 metros cuadrados y entrada propia. Tendrá aulas individuales y colectivas, espacios para piano, percusión y la Banda Municipal, cabinas de estudio, locales de ensayo, informática musical y un estudio de grabación con cabina.

Una inversión de 8,27 millones

El concurso busca además que el complejo tenga una identidad arquitectónica propia. Las bases priman la flexibilidad, accesibilidad y sostenibilidad, así como la iluminación natural, la relación entre los espacios interiores y exteriores y la capacidad de adaptar el edificio a nuevas necesidades.

La actuación está presupuestada en 8,27 millones de euros y forma parte del Plan de Actuación Integrado Carballo a man, para el que el Concello obtuvo una asignación de 6,54 millones procedentes de fondos FEDER, con una tasa de cofinanciación del 60 %. El objetivo municipal es que el futuro complejo tenga una dimensión supracomarcal y refuerce el peso de Carballo como polo cultural.

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Ahora comienza la criba. El jurado estará presidido por el alcalde e integrado por los dos arquitectos municipales, dos profesionales designados por el COAG y un técnico nombrado por la Axencia Galega das Industrias Culturais.

Cada uno de los cinco equipos seleccionados recibirá 5.000 euros para convertir su idea inicial en un anteproyecto. De esa segunda fase saldrá finalmente el diseño ganador y su autor será llamado a negociar la redacción del proyecto básico y de ejecución y la dirección de obra de los dos primeros módulos, con unos honorarios previstos de 284.703,09 euros.