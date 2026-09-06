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Carballo

Antonio Porteiro, elegido Xograr de Outono del FIOT tras 25 años haciendo posible el festival

El galardón reconoce tanto su trayectoria personal como el papel de los profesionales técnicos que sostienen las artes escénicas

A. Pérez Cavolo
06/09/2026 18:27
Alberto Sueiro junto Antonio Porteiro, en la presentación del FIOT
Alberto Sueiro junto Antonio Porteiro, en la presentación del FIOT
Vanessa Rabade
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El Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) de Carballo ha elegido a Antonio Porteiro como Xograr de Outono 2026, un reconocimiento que este año abandona simbólicamente los focos del escenario para dirigirlos hacia quienes trabajan detrás de él. Porteiro lleva 25 años como director técnico del festival y se ha convertido en una de las figuras imprescindibles para sacar adelante cada edición.

El galardón reconoce tanto su trayectoria personal como el papel de los profesionales técnicos que sostienen las artes escénicas y cuyo trabajo pocas veces resulta visible para el público. Sonido, iluminación, maquinaria, escenografía, montaje o producción son algunos de los ámbitos que el FIOT quiere reivindicar a través de esta distinción.

Participantes en la presentación del festival

El FIOT regresa a Carballo con 43 espectáculos, 8 estrenos absolutos y 9 en Galicia

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Fundador y director de Sonpress, Porteiro lleva décadas vinculado a la producción técnica de espectáculos y acontecimientos culturales, con una trayectoria que trasciende Carballo y que le ha permitido colaborar con numerosos proyectos y profesionales de Galicia y del resto de España.

En el FIOT, sin embargo, su nombre está ligado a un cuarto de siglo resolviendo las necesidades de compañías y espectáculos y enfrentándose a retos que, sobre el papel, parecían difíciles de encajar. El propio Porteiro acostumbra a resumir esas situaciones con retranca: “queredes meter un pé do 45 nun zapato do 36”. Y precisamente su capacidad para encontrar soluciones es uno de los aspectos que destaca el festival al concederle el premio.

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El FIOT reivindica también su profesionalidad, capacidad de trabajo y cercanía con los numerosos equipos que han pasado por Carballo durante estos años. Un trabajo que permite que, cuando comienza una función, la luz, el sonido y el escenario funcionen sin que el espectador perciba todo lo que sucede detrás.

El reconocimiento llegará en un año especial para el festival, que celebrará su 35ª edición del 23 de septiembre al 31 de octubre, con 43 espectáculos, ocho estrenos absolutos y nueve estrenos en Galicia, además de numerosas actividades paralelas

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