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Carballo

Carballo y Caión viven una jornada multitudinaria para honrar a sus vírgenes milagrosas

La localidad larachesa se prepara para celebrar mañana el día principal de Os Milagres

A. Pérez Cavolo
06/09/2026 17:36
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este domingo por todo lo alto el día grande de su patrona con una concurrida y vistosa procesión
El barrio carballés de A Milagrosa celebró este domingo por todo lo alto el día grande de su patrona con una concurrida y vistosa procesión
Raúl López Molina
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La devoción mariana volvió a tomar este domingo las calles de Carballo y Caión, dos escenarios unidos por una tradición que cada año moviliza a miles de personas en torno a sus vírgenes milagrosas. 

El barrio carballés de A Milagrosa fue esta mañana un hervidero de vecinos y devotos para participar en el día grande de su patrona. Una vez más, la devoción se demostró con los actos, ya que los fieles asistieron por miles a una misa de campaña celebrada en el atrio del templo donde las temperaturas rondaron los 28 grados. 

La baixada de carros de bola y la elaboración de las alfombras florales centran la atención de la tarde de fiestas en A Milagrosa

Las fiestas de A Milagrosa mantienen vivo el pulso de un barrio fiel a sus tradiciones

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No obstante, para los carballeses todo sacrificio es poco y nadie se movió pese al calor para honrar a la Virxe da Milagrosa que, después de la misa, salió en procesión para recorrer las alfombras florales que decenas de personas habían preparado durante horas la noche anterior. Los diseños de vivos colores cubrieron el asfalto para recibir a la Virgen, acompañada durante el recorrido por música tradicional y por una comitiva que llenó las calles del barrio. 

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Devoción y colorido en el día grande de A Milagrosa

El barrio carballés de A Milagrosa celebró este domingo por todo lo alto el día grande de su patrona con una concurrida y vistosa procesiónVer más imágenes

Fue el desenlace de semanas de preparativos y de una tradición que alcanza ya los 34 años. Flores, verde y viruta teñida dieron forma a una ofrenda efímera que desapareció bajo los pasos de la procesión después de muchas horas de trabajo colectivo. 

Lola de Queipa y Mari Carmen Ríos supervisando las numerosas cajas y sacas de viruta teñida de distintos colores que almacenan en el Baixo do Lerio

“La alfombra floral de A Milagrosa es un homenaje del barrio a la Virgen”

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La celebración tuvo este año, además, un mensaje especialmente centrado en la comunidad. Desde la parroquia recordaron a las 102 familias de funcionistas que colaboraron con sus donativos y agradecieron expresamente el trabajo de quienes confeccionan las alfombras, de la comisión de fiestas, la Coral de Bergantiños, la Banda de Gaitas y todos los vecinos que mantienen viva la celebración. Además, “A Milagrosiña” volvió a presentarse como un símbolo compartido por el barrio y como una invitación a acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles. 

Caión mira a su día grande

Casi al mismo tiempo, Caión vivía otro de los momentos principales de la Romaría dos Milagres. Después de la misa, la imagen de la Virgen abandonó la iglesia parroquial para iniciar su subida hasta el santuario. Numerosos fieles acompañaron una procesión hasta alcanzar la ermita frente al Atlántico.

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Así fue la subida de la Virxe dos Milagres a la ermita

Miles de romeros acompañaron a la Virxe dos Milagros hasta la ermita de CaiónVer más imágenes

Allí aguardará ahora la Virxe dos Milagres a los miles de peregrinos que durante los próximos días llegarán a pie desde numerosos puntos de la comarca. 

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La ermita de Os Milagres ya espera a la Virgen y a los miles de romeros que peregrinarán a Caión

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La afluencia alcanzará uno de sus momentos álgidos este martes, día grande de Os Milagres, cuando las misas se sucederán desde primera hora y Caión volverá a convertirse en uno de los grandes centros de peregrinación de la Costa da Morte.

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