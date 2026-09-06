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Carballo

Eu quero Razo-Baldaio cierra el verano tras llevar 34 actividades por todo el litoral carballés

El programa impulsado por el Concello de Carballo se despidió en el centro social de Lema con el taller ‘Na procura das pegadas dos animais’

A. Pérez Cavolo
06/09/2026 18:48
Participantes en la última actividad ‘Na procura das pegadas dos animais’
Participantes en la última actividad ‘Na procura das pegadas dos animais’
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Más de dos meses de actividades y 34 propuestas vinculadas al conocimiento, disfrute y conservación del litoral concluyeron el sábado con el cierre de una nueva edición de Eu quero Razo-Baldaio. El programa impulsado por el Concello de Carballo se despidió en el centro social de Lema con el taller ‘Na procura das pegadas dos animais’, después de un verano en el que contó con la colaboración de una docena de entidades, colectivos y equipos científicos.

Desde el 4 de julio, la programación combinó interpretación ambiental y divulgación científica con voluntariado, creación artística, deporte, bienestar, astronomía y seguridad en el medio natural. El objetivo común fue acercar a vecinos y visitantes a la riqueza y también a la fragilidad de Razo y Baldaio.

Queremos unha cidadanía que coñeza o valor do litoral, pero tamén que se sinta parte activa do seu coidadoMiguel Vales, concejal de Medio Ambiente

La vertiente práctica volvió a ocupar un lugar destacado. Hubo recogidas de residuos y tarugos y dos jornadas de limpieza colectiva de la marisma de Baldaio. A estas acciones se sumó Praia Pallet, estrenada este verano con cinco puntos destinados a facilitar que los propios usuarios colaboren en la retirada de basura de las playas.

Un momento de la charla impartida por Ana Cambón en la cafetería Baños Vellos

Once investigadores e investigadoras acercaron la ciencia a más de 550 personas este verano en Carballo

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“Queremos unha cidadanía que coñeza o valor do litoral, pero tamén que se sinta parte activa do seu coidado”, señala el concejal de Medio Ambiente, Miguel Vales.

La biodiversidad protagonizó buena parte de las actividades, con propuestas sobre flora invasora, árboles autóctonos, mamíferos marinos, aves, dunas, marisma, pozas intermareales o rastros de animales. También se reforzó este año la divulgación científica, con la participación del GRICA-BIOpast de la Universidade da Coruña. Sus primeros talleres sobre polen fósil, paleoecología y cristalografía agotaron las plazas y reunieron a 37 participantes. Otra de las novedades fue SolxCiencia, que trasladó la divulgación a establecimientos hosteleros.

Clases de yoga en la playa de Razo

Excelente acollida das propostas do programa 'Eu quero Razo-Baldaio'

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La programación amplió además las formas de disfrutar del entorno con ocho sesiones de yoga en las playas de Razo y Pedra do Sal, ajedrez al aire libre, fotografía, ilustración, observación astronómica, rutas nocturnas por Monte Neme y actividades artísticas, además de simulacros relacionados con varamientos de mamíferos marinos y salvamento.

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