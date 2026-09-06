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Carballo

La Coral Polifónica de Bergantiños llevará su música al homenaje a Marcial del Adalid en A Coruña

La formación carballesa actuará este miércoles en el Teatro Colón

Redacción Carballo
06/09/2026 19:09
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La Coral Polifónica de Bergantiños será una de las protagonistas del homenaje que la Real Academia Galega de Belas Artes rendirá esta semana al compositor Marcial del Adalid con motivo del bicentenario de su nacimiento. La formación carballesa actuará este miércoles en el Teatro Colón de A Coruña dentro de un encuentro que reunirá a ocho de las instituciones corales distinguidas con la Medalla “Marcial del Adalid”.

Bajo el título ‘Bicentenario Marcial del Adalid. A memoria cantada. 1826-2026’, la celebración se distribuirá en dos conciertos, los días 9 y 10, ambos a las 19.30 horas y con entrada gratuita hasta completar aforo.

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La Polifónica de Bergantiños abrirá su participación en la primera jornada junto a la Agrupación Folclórica Cantigas e Agarimos, de Santiago; la Coral Polifónica El Eco, de A Coruña; y el Real Coro Toxos e Froles, de Ferrol. Al día siguiente tomarán el relevo la Coral De Ruada, la Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra, el Coro Galego Cántigas da Terra y la Coral Polifónica Follas Novas. Todas las agrupaciones colaboran de manera desinteresada en la conmemoración.

La presencia de la formación carballesa cobra especial significado por tratarse de una de las corales que poseen la Medalla “Marcial del Adalid”, considerada el máximo reconocimiento que concede la Academia a la excelencia polifónica. La distinción fue institucionalizada en 1949 y reconoce la trayectoria de las agrupaciones que han contribuido a mantener y divulgar el patrimonio musical gallego.

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El ciclo recordará así a Marcial del Adalid, nacido en A Coruña en 1826 y fallecido en Lóngora, Oleiros, en 1881, al que la Academia sitúa como una figura imprescindible del Rexurdimento y de la construcción de la identidad musical gallega. Doscientos años después de su nacimiento, las voces de las agrupaciones distinguidas con la medalla que lleva su nombre volverán a reunir su legado sobre el escenario del Teatro Colón.

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