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Carballo

Afaber abre la inscripción para sus talleres de memoria y estimulación cognitiva

Se impartirán tres sesiones semanales, una los lunes por la mañana y las otras dos los miércoles en horario de tarde

Redacción Carballo
07/09/2026 20:47
Personas asistentes a un curso de memoria de Afaber
Personas asistentes a un curso de memoria de Afaber
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La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Bergantiños (Afaber) anuncia la puesta en marcha de nuevos talleres de memoria y estimulación cognitiva a impartir en su sede social (lugar de Mirón, 24, Bértoa).

El nuevo curso volverá a contar con tres sesiones semanales de una hora de duración. La primera de ellas se impartirá los lunes de 11.30 a 12.30 horas y las dos restantes los miércoles por la tarde (16.00 a 17.00 y 17.15 a 18.15 horas).

La plazas son limitadas por lo que se recomienda inscribirse cuanto antes contactando con los números de teléfono 981 75 85 45 o 625 980 691.

El coste mensual será de 10 euros para todas aquellas personas que sean socias de la entidad, y de 15 euros al mes para quienes no lo sean.

Desde Afaber también informan de que en el presente mes de septiembre se retomarán los obradoiros de memoria que se imparten en las sedes de la Asociación de Veciños Santa María de Traba (Coristanco) y de la Asociación de Veciños Santiago Apóstolo de Sísamo (Carballo).

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