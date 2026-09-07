Ana Pontón reprocha a la Xunta que "no garantice la conciliación" tras reunirse con la dirección y la ANPA del CEIP Bergantiños

Ana Pontón, junto al alcalde y varios ediles, durante la reunión con la ANPA y la dirección Cedida

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, visitó este lunes Carballo, donde mantuvo una reunión con la dirección y la ANPA del CEIP Bergantiños, para abordar la falta de plazas de comedor y los recortes para atender al alumnado de educación especial. Al encuentro también asistieron el alcalde, Daniel Pérez; los ediles Belén Lendoiro, Maica Ures, Luis Lamas y Miguel Vales, además del diputado autonómico Oscar Insua.

El regidor carballés señaló que hay 90 familias en todo el municipio -37 de ellas en el CEIP Bergantiños- que se quedan sin plaza de comedor para el curso 2026-2027. Al respecto, Ana Pontón reprochó a la Xunta que no garantice la conciliación familiar y advirtió que no se trata de un problema exclusivo de Carballo, sino que se repite por toda Galicia.

El BNG criticó también los recortes para atender al alumnado con NEAE en un centro que cuenta con cerca de 550 escolares. Pontón indicó al respecto que se trata de un colegio con muchos alumnos con necesidades educativas especiales que en vez de iniciar el curso con más medios lo harán con menos, al recortarse media AL (Audición e Linguaxe). "Temos un centro que está por riba da media en canto a necesidades educativas especiais e as medidas que adopta a Xunta é reducir apoio a este alumnado, o que é totalmente inadmisible", denunció Pontón.

Ana Pontón propuso desde Carballo el 'Plan Máis Ensino Público' para abaratar a las familias la vuelta al colegio y mejorar la calidad del sistema educativo público que, según indicó, el Gobierno del PP "está deteriorando". El plan de los nacionalistas incluye medidas como la recuperación de la gratuidad de los libros de texto y la universalización del servicio de comedores, a la vez que apuesta por incrementar la inversión educativa hasta lograr el 4% del PIB en esta legislatura. Pontón también apostó por incrementar el profesorado, reducir las ratios en las aulas, eliminar la burocratización en los centros e implementar programas específicos de apoyo para los niños y niñas con Necesidades Especiales de APoyo (NEAE).

Los nacionalistas señalan que las familias enfrentan una vuelta a las aulas que supone un gasto muy importante en sus economías, con una media de 500 euros por menor; todo ello en un mes con subida de precios en los alimentos, los carburantes, la luz o la vivienda. "Ante esta situación, a Xunta está mirando para outro lado e non está tomando as medidas necesarias para que teñamos unha volta ao cole que non sexa unha carga extra para unhas familias que xa teñen que facer malabares para poder chegar a fin de mes", criticó Pontón este lunes en Carballo.

Por otro lado, Pontón recriminó al Gobierno del PP el deterioro de la educación pública, siendo Galicia la comunidad que menos invierte por habitante en educación, con 1.095 euros, 200 euros por debajo de la media estatal, según datos de la AIReF. "A Xunta o que fai é engordar o ensino privado", recriminó la portavoz del BNG. También criticó al presidente gallego, Alfonso Rueda, por su viaje a Madrid: "Desatende as súas funcións e marcha para Madrid a seguir apoiando a estratexia ultra do Partido Popular", afirmó.