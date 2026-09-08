‘Borrasca’, la marca de ropa carballesa que quiere llevar “un poco de Galicia allá donde llegue”

Una de las prendas de la marca carballesa ‘Borrasca’ ‘Borrasca’

Una idea que llevaba tiempo esperando su momento y un nombre surgido durante uno de sus viajes están detrás de ‘Borrasca’, una nueva marca textil que acaba de dar sus primeros pasos desde Carballo. El proyecto nace de una pareja de la localidad que, aunque profesionalmente no tiene relación con el mundo de la moda, comparte desde hace años dos aficiones: la ropa y viajar.

Dar el salto, sin embargo, no fue inmediato. La elevada competencia de un sector con una oferta enorme hizo que durante bastante tiempo aparcasen la posibilidad de convertir aquella idea en algo real. Finalmente optaron por hacerlo, aunque con una premisa: empezar a pequeña escala para controlar el crecimiento y evitar que una gran inversión inicial condicionase el proyecto.

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Esa decisión ha terminado definiendo también buena parte de la identidad de ‘Borrasca’. La marca apuesta por trabajar, siempre que resulta posible, con profesionales y pequeños negocios próximos. La fabricación de las prendas se realiza en Orestas, un taller de A Coruña, lo que les permite producir cantidades reducidas y lanzar distintos diseños en unidades limitadas.

El catálogo con el que comienzan su recorrido se mueve principalmente alrededor de una estética deportiva. Las prendas son unisex, muchas recurren al corte ‘oversize’ y están concebidas para un público amplio, que sus promotores sitúan aproximadamente entre los 15 y los 50 años. La colección incorpora además algunos diseños infantiles con los que buscan que adultos y niños puedan vestir determinadas prendas combinadas.

Crecer sin perder el control

La producción a pequeña escala y la fabricación local tienen también consecuencias en el precio. Sus impulsores reconocen que las primeras prendas de ‘Borrasca’ no son económicas, pero defienden este modelo inicial porque les permite tener un mayor control sobre la calidad, los acabados y todo el proceso de elaboración.

Eso no significa que la fórmula vaya a permanecer invariable. A medida que avance el proyecto contemplan combinar este sistema con otras formas de producción que permitan ampliar el abanico de precios y hacer la marca accesible a más público, sin renunciar a la calidad ni a la identidad con la que ha nacido.

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Por ahora, el objetivo está lejos de crecer a cualquier precio. ‘Borrasca’ comienza su recorrido con algunas colaboraciones ya en marcha y nuevas iniciativas para darse a conocer, pero sus creadores quieren avanzar de manera progresiva y conseguir primero que el público identifique la marca y el cuidado que hay detrás de cada prenda.

Sus promotores aspiran ahora a que ‘Borrasca’ vaya encontrando su sitio y, como ellos mismos plantean, pueda llevar “un poco de Galicia allá donde llegue”.