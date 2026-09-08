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Carballo

Carballo pone sus colegios al día: “Detrás do inicio de curso hai moitísimo traballo”

Durante el verano, el Concello ejecutó varias obras, entre ellas la reforma integral de la unitaria de Xoane

A. Pérez Cavolo
08/09/2026 17:12
Mar Eirís, a la izquierda, junto al alcalde Daniel Pérez, en segundo plano a la derecha, visitando las obras en la unitaria de Xoane
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Casi 5.700 alumnos de Carballo regresan este miércoles a las aulas y lo hacen después de un verano en el que el Concello ha aprovechado el parón lectivo para poner al día los colegios públicos del municipio. La reforma integral de la escuela de Xoane, una nueva aula sensorial en el CEIP Bergantiños o la recuperación del parqué del gimnasio del Xesús San Luís Romero figuran entre las principales actuaciones realizadas antes del comienzo del curso. 

A ellas se suma un trabajo menos visible que se repite cada verano: limpieza, saneamiento de areneros, desinfección, desinsectación y desratización, además de reparaciones en grifos, cerraduras, ventanas, cierres y otros elementos.

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Una de las obras más destacadas se ejecutó en el colegio Xesús San Luís Romero, donde se recuperó el parqué del gimnasio. Pese al deterioro acumulado por los años de uso, la calidad del pavimento llevó a optar por restaurarlo en vez de sustituirlo. “Ás veces a mellor solución non é substituír, senón conservar e recuperar materiais de calidade sempre que sexa posible”, explica la concejala de Educación, Mar Eirís

En el colegio Bergantiños se acondicionó una nueva aula sensorial adaptada a las necesidades educativas del alumnado, mientras que en el Nétoma-Razo se sustituyó la puerta de acceso y se actuó en las instalaciones deportivas, incluyendo el cambio de la red sobre el muro de la cancha de baloncesto. 

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El verano también permitió completar la reforma integral de la escuela unitaria de Xoane, dentro del plan municipal para renovar progresivamente los centros que integran el CRA Ponte da Pedra. Los trabajos abarcaron suelo, ventanas y pintura interior y exterior. En Verdillo, por su parte, se incrementó la altura del cierre exterior para responder a una necesidad específica del centro. 

“Hai intervencións grandes, que son as máis visibles, pero detrás do inicio de cada curso hai tamén moitísimo traballo diario da brigada municipal: desde unha pechadura ou unha billa ata unha ventá, un peche ou unha reparación nun patio”, destaca el alcalde, Daniel Pérez

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El Concello mantiene además abierta la coordinación con la Consellería de Educación para acometer obras de mayor entidad que corresponden a la administración autonómica. Pérez y Eirís mantuvieron este verano una reunión con responsables de Educación para abordar las necesidades de los centros carballeses.

 Entre las prioridades se encuentra el Bergantiños, donde Concello y centro reclaman la sustitución de los ventanales y actuaciones en el patio cubierto y los aseos, entre otras cuestiones relacionadas con la seguridad y la salubridad

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