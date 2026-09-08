El pleno carballés aprueba el POS adicional con casi 960.000 euros para obras en Entrecruces, Sofán y Noicela 

Lucinda Serrano toma posesión como nueva concejala del PP Cedida

La corporación de Carballo celebró este lunes una sesión plenaria en la que se aprobó la participación en la segunda fase del POS+ Adicional, lo que permitirá movilizar cerca de 960.000 euros para obras en las parroquias de Entrecruces, Sofán y Noicela. En la sesión también tomó posesión la nueva concejala del PP, Lucinda Serrano Tasende, en sustitución de José Rey, quien presentaba su renuncia el pasado julio por motivos personales.

La sesión comenzó con la incorporación de la nueva concejala del grupo popular. En cuanto a los puntos del día, destaca la aprobación de la participación del Concello carballés en la segunda fase del POS+ Adicional, lo que permitirá a la Diputación financiar íntegramente 957.963,69 euros para sendos proyectos en Entrecruces, Sofán y Noicela. El punto salió adelante con el voto a favor de BNG y PSOE, en tanto que el PP se abstuvo.

Los proyectos previstos con el POS adicional son el acondicionamiento del viario en el lugar de San Paio (Entrecruces), por 316.874,70 euros; la ampliación de la red de abastecimiento en Zarrallo y A Carracha (Sofán), por 201.727,43 euros; y el abastecimiento y saneamiento en A Algara y O Rapadoiro (Noicela), por 439.361,56 euros.

En total, los tres proyectos suman 957.963,69 euros, cantidad a la que habrá que sumar 17.621,92 euros destinados a gasto corriente, por lo que la aportación provincial en esta segunda fase del POS adicional asciende a a 975.585,61 euros.

Esta nueva relación de obras se suma a la primera fase del POS+ adicional, sumando entre ambas 1.530.030,41 euros. En la primera fase se incluyen las mejoras en la red de abastecimiento y saneamiento de A Grela (572.066,72 euros).

El gobierno carballés destaca que este nuevo paquete de inversiones permite continuar avanzando en la extensión de los servicios básicos y la mejora de las infraestructuras en el rural.

Por otro lado, el pleno aprobó una modificación puntual del Plan Xeral, que afecta a cinco solares de la calle San Martiño. Este cambio permitirá aumentar la actual ordenación de tres a cuatro alturas, además de la planta baja. La media recibió el voto favorable de BNG y PSOE y la abstención del PP.

Según explica el gobierno local, el objetivo es armonizar las alturas en toda la manzana y buscar una mayor uniformidad volumétrica hacia el parque de San Martiño.

Otro punto destacado del pleno fue la aprobación por unanimidad del convenio de colaboración y coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la Policía Local para la protección de las víctimas de violencia de género y doméstica a través del sistema Viogén.

También se dio luz verde por unanimidad al acta de la sesión anterior y a dos expedientes de compatibilidad laboral. En la parte de control se dio cuenta de los informes de rendición de información al Consello de Contas, sobre la ejecución presupuestaria del segundo trimestre y al cumplimiento de los plazos de pago.