La CMAT busca sede para el VI Encontro de Turismo da Costa da Morte

Imagen del Encontro de Turismo celebrado el pasado año en el Pazo de Vilar de Francos EC

Costa da Morte Asociación de Turismo (CMAT) abrió el plazo para que los establecimientos interesados puedan presentar su candidatura para acoger la sede del VI Encontro de Turismo da Costa da Morte, que se celebrará el próximo martes 17 de noviembre de 2026.

La cita reunirá, un año más, a representantes de los 17 ayuntamientos que integran la CMAT, empresas y profesionales del sector turístico, entidades colaboradoras, prensa y prescriptores, en un espacio destinado a compartir iniciativas y proyectos, poner en común el trabajo desarrollado a lo largo del año y favorecer el intercambio entre los diferentes agentes que contribuyen al desarrollo turístico del destino.

El VI Encontro de Turismo tendrá una duración aproximada de dos horas y media, con un programa que combinará presentaciones institucionales y de proyectos turísticos con un posterior espacio de networking y cóctel, en el que se procurará contar con productos locales.

Requisitos

La sede deberá tener capacidad para acoger hasta 200 personas y contar con los espacios y medios necesarios para desarrollar el evento.

Entre otros aspectos, se valorará la disponibilidad de equipamientos de imagen y sonido, mobiliario, apoyo técnico, servicio de catering y un espacio idóneo para el encuentro e intercambio entre los asistentes.

Los establecimientos deberán estar situados en la Costa da Morte, tener disponibilidad para la fecha prevista y contar con experiencia en la organización de eventos de estas características o capacidad para gestionar los medios y servicios necesarios.

Las empresas interesadas podrán presentar sus candidaturas hasta el 22 de septiembre de 2026.

Para participar deberán cubrir y firmar el formulario disponible en la web de la CMAT y enviarlo, junto con la documentación complementaria que consideren de interés, al correo electrónico admincmat@visitacostadamorte.com.

Una vez finalizado el plazo, la CMAT analizará las propuestas recibidas y contactará con los establecimientos participantes para valorar su adecuación a las necesidades del evento y abordar los aspectos técnicos y económicos.

Carácter itinerante

En la selección de la sede se procurará mantener el equilibrio territorial y, siempre que sea posible, continuar llevando la iniciativa a diferentes municipios de la Costa da Morte y a establecimientos que no hayan acogido ediciones anteriores.

El Encontro de Turismo da Costa da Morte nació en 2021 y desde entonces mantuvo un carácter itinerante.

La primera edición tuvo lugar en el Parador da Costa da Morte, en Muxía (2021), y posteriormente la cita pasó por Costa Caión, en A Laracha (2022); la Torre de Laxe (2023); el Pazo de Trasariz, en Vimianzo (2024); y el Pazo de Vilar de Francos, en Carballo (2025).